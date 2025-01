Teatro en Neuquén: segunda temporada de «Pudor en animales de invierno», en Ámbito Histrión

"Me enamoré de su escritura", dice la directora Ana Verlaz, al momento de explicar por qué eligió esta obra tan particular de Santiago Loza.

La compañía neuquina Crash Teatro regresa mañana con la segunda temporada de “Pudor en animales de invierno”, del dramaturgo Santiago Loza, con dirección de Ana María Velaz y las actuaciones de Chacho Prunetti, Roxana Bravo y Pablo Cosa. La obra podrá verse los sábados de febrero y marzo, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Las reservas se pueden hacer al 0299 15-453-0771.



Luego de una exitosa serie de funciones en junio y julio del año pasado, “Pudor en animales de invierno” es una de las propuestas que ofrecerá la cartelera teatral neuquina para el último tramo del verano.

El título de la obra, tan particular, por cierto, era explicado por el propio Santiago Loza en una nota con La Nación, a fines de julio de 2011: “Alude a un paseo al zoológico que hicieron padre e hijo. Caminaron en silencio y vieron animales y jaulas. Esa caminata en el frío será el último recuerdo que tenga el hijo del padre. El pudor es algo que sobrevuela toda la obra: el padre debe dormir junto al hijo; los cuerpos perdieron familiaridad, deben retomar una intimidad pasada, hay una mujer desnuda”, decía por entonces el dramaturgo.

Por qué esta obra de Santiago Loza



Entonces: un padre, un hijo y aquello que se sabe, pero no se sabe tanto. Un encuentro donde la incomodidad, el miedo y la vergüenza están presentes. Una historia sobre los lazos familiares. Un padre y un hijo, y una mujer siendo testigo de ese encuentro. La memoria de ese día. Lo que queda de la memoria. Animales encerrados. El pudor. ¿Por qué esta obra de Santiago Loza? Porque Velaz se enamoró de su escritura.



“Estaba leyendo un libro suyo y cuando leí esta obra en particular me enamoré. Es maravilloso el texto. Me enamoré de su escritura. Yo ya había leído textos de Loza, pero este texto en particular me dejó maravillada, miles de imágenes aparecen con cada palabra. Y creo que es lo que mostramos en escena. Es extraordinaria la puesta, la actuación. Todo”.



A partir de que leyó y solicitó los derechos de la obra, la directora neuquina se dedicó a pensar el elenco. “Fue un trabajo complejo”, reconoció. “La obra requiere de un compromiso enorme, de un vínculo en escena muy grande, lo medite mucho y creo que el elenco es el mayor de los aciertos, ellos generan magia en escena y parece que se conocieran de toda la vida, se llevan muy bien en escena y fuera de escena y eso se ve en la obra”.



La puesta, pensada en los años 90, es, según Velaz, “una puesta maravillosa, el espacio y las luces generan un clima y dialogan en todo momento con el texto y el trabajo de los actores en escena”.

P: ¿Cómo describirías el género de la obra?

R: Yo no hablaría de género, hablaría de estética. Es una obra con una estética muy potente con actuaciones sobresalientes. Un texto extraordinario y una gran puesta en escena que atravesará al espectador y saldrá transformado de la función.

P: ¿Cómo fue tu experiencia como directora de esta obra?

R: Fue una experiencia extraordinaria. La verdad estoy feliz. Es una obra muy difícil, en la que aprendí muchísimo y dejame decirte que el trabajo es colectivo, tengo mucha gente hermosa que me acompaña y con la cual estaré eternamente agradecida.

P: ¿Cuál es la metáfora que describe esta pieza?

R: Es una metáfora sobre las relaciones, los vínculos familiares, sobre el despojo, sobre la ausencia y la presencia.

