Teatro: la comedia «Bon Yur Tailandia», en la Caja Mágica de Cipolletti

Alicia y Horacio, una pareja común, demasiado común. Tan común que se torna rutinaria. Tanto como para sentir que viven una vida chata, aburrida, dirá Alicia. Así hasta que una puerta se abra (y no será la única vez que suceda). Ese día, aparecerá en sus vidas una persona que traerá consigo la posibilidad de que la vida de Horacio y Alicia cambie para siempre. que puedan concretar un sueño que tuvieron siempre, que de otra manera sería imposible. Y entonces: ¡Bon Yur Tailandia!



Estrenada el 26 de octubre pasado en La Caja Mágica de Cipolletti y, trassiete funciones a sala llena, “Bon Yur Tailanda”, de Omar Lopardo, con dirección de Jorge Onofri y las actuaciones de Mariana Gauna, Dardo Sánchez, Claudia Soler, Fernando Salvucci y el propio Jorge Onofri se ¿despide? con una ¿última? función, este sábado, a las 21.30, en la sala cipoleña de Mariano Moreno 354. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro reservar por Whats App al 299-6911723.



“La historia es muy desopilante porque trata de una pareja común y corriente, que somos Horacio y Alicia, interpretados por el señor Dardo Sánchez y por mí”, cuenta la actriz Mariana Gauna. “Somos una pareja muy común, que tiene una vida muy rutinaria, aburrida te diría, una vida medio chata”.



“Entonces, cuando toca la puerta y aparece esta persona que les propone algo que cambiará sus vidas para siempre, ellos empiezan a evaluar hasta dónde están dispuestos a llegar para concretar ese sueño, qué están dispuestos a hacer al respecto porque las decisiones que tienen que tomar, bueno, no son muy éticas (risas), no siempre están dentro de lo que consideramos ético”, revela Gauna cuidándose de no espoilear de más.



“Es una comedia en la que con cada personaje que va ingresando, se va complejizando todo cada vez más”, describe la actriz. “Y cada uno de estos personajes trae más situaciones desopilantes”.

En esta comedia, Alicia y Horacio verán entrar por las puertas de su casa a Claudia (Claudia Soler); Marcelo Bertone (Fernando Salvucci), quien llega con “la propuesta”; al inspector (Jorge Onofri); y al mecánico (Paolo Pérez Silva)

Gran elenco. Claudia Soles, Dardo Sánchez, Mariana Gauna, Paolo Pérez Silva, Jorge Onofri y, detrás de todos ellos, Fernando Salvucci.



Esos son los seis personajes de la obra, pero hay un séptimo, aclara Mariana y (se) explica: “Siempre nos gusta decir que la séptima del equipo es nuestra queridísima Bárbara Treves, quien, además de haber diseñado la escenografía, que es otro de los puntos fuertes de la obra, porque la gente sale fascinada cuando lo ven en el escenario, ella hace la técnica tanto de luces como de sonido. Bárbara ha trabajado a la par nuestra en los ensayos”.



“Bon Yur Tailandia” se estrenó el sábado 26 de octubre, después de un trabajo de aproximadamente cinco meses. Luego de conformado el equipo, que se completó con Fernanda Domínguez como asistente de dirección, Manuel Gurri en la realización, Rigo Quesada en sonido y Florencia Fernández en coreografías, Primero la convocatoria al elenco, comenzaron los ensayos, cuatro veces por semana durante cinco meses.

Es una obra larga para lo que es teatro, pero es una hora y media de puras risas, hay gente que cuando sale nos dice que les duele la panza de tanto reírse y eso nos llena de satisfacción”. Mariana Gauna



“Esta obra así lo requiere”, aclara Gauna. “Es una comedia rápida, de las que se conocen como comedia de puertas, muy dinámica, con seis personajes en escena, por lo que tiene que estar todo súper bien ensayado para que se pueda producir de la manera que tiene que ser, para que tenga el efecto deseado en una comedia”.



¿Por qué una comedia de puertas? Porque es ese tipo de teatro en el que los personajes entran y salen por distintas puertas todo el tiempo en la obra y, cada vez que entran, la situación se transforma en algo aún más desopilante o traen consigo algún otro problema que suman a la situación. En nuestro país se lo reconoce mucho por el tipo de teatro que hacía Darío Vittori, que luego llevó a a la tevé en inolvidables ciclos como El Teatro de Darío Víttori o Teatro como en el teatro.



“Es un estilo muy desopilante con personajes entrando y saliendo y esto de las puertas que es una característica. Esto ocurre todo el tiempo”, dice Gauna sobre “Bon Yur Tailandia”. “En este caso tenemos tres puertas que están todo el tiempo en movimiento, abriéndose y cerrándose y generando sorpresas a la trama”.



La de este fin de semana, dicen, será la última función del año, pero ¿lo será? Por ahora estamos seguros de esta función del sábado que si todo sigue así parece que se va a llenar nuevamente, pero, quizás, hagamos una función más el viernes 13”, sugiere Mariana. Por las dudas, no dejen pasar la de este sábado.

