Único 2024, el proyecto de Ernesto Pugni, vuelve con un concierto en Roca

“Qué difícil es explicarlo porque se trata de cada vez más cosas”. Ernesto Pugni, baterista de jazz y demás músicas populares, dice eso de Único, su propia creación colectiva, antes de que le pregunten qué es hoy Único, su creación colectiva de música y músicos.



Hace tiempo que Único dejó de serlo en un sentido literal porque, como el mismo Pugni dijo, a estas alturas es muchas cosas aunque se trate de los mismos músicos que decidieron acompañarlo en esta aventura creativa porque, aunque no toquen música propia, son creativos con la música ajena hasta hacerla propia. O (¿es lo mismo?) apropiársela. Basta con escuchar la versión propia de Los ejes de mi carreta, de Atahualpa.



Lo cierto es que Único vuelve para hacer lo mismo que la última vez que tocaron aunque, ya verán, no sea exactamente lo mismo. Vuelve, bajo el nombre de Único 2024, a Casa de la Cultura, este sábado, a las 21, a Sala II de Casa de la Cultura de Roca.



Lo último que se supo de ellos Ernesto Pugni, en batería; Pablo Joubert (bajo eléctrico y voz), Gonzalo Guida (guitarra), Pablo Gutiérrez Chau (vibráfono) y Camila Pugni Reta (percusiones afrolatinas) fue el año pasado, cuatro shows, bajo el nombre Único Circular, todo un concepto que esta vez decidieron romper. Ya no más en círculo, ahora, otra vez, en medialuna y de frente al público.



“Es el mismo grupo”, dice Pugni. “Pero más integrados porque para durar hay que tener la intención de no renunciar. Lo hacés porque te gusta”, concluye con cierta lógica.



Único 2024 sigue siendo el conjunto donde confluyen John Coltrane, Atahualpa Yupanqui, Oliver Nelson y Milton Nascimento. Músicas de jazz, pop y música brasileña, estándares intervenidos con delicados arreglos de percusión que invitan a viajes sonoros que van de Latinoamérica a Medio Oriente y más allá. Y más acá también. Y como en 2023, incluye al políglota Santiago Melendo, el “sexto Único”, en poesía y canto del Brasil.



Único viene de allá lejos, cuando Ernesto Pugni decidió juntar todo lo que había hecho en (buena parte de) su vida musical y dejarlo impreso en un disco que grabó junto a Andrés Fuhr en guitarras y Jesús Fernández bajos eléctricos, y al que le puso “Único”.



Luego, ese nombre pasó a ser un proyecto musical que lo representa desde entonces. Dos años después, en 2019, Pugni presentó “Único. Segunda edición”, que no era el volumen dos de aquel disco de 2917, sino una reformulación del concepto puesto en escena y no ya en formato de trío, sino de quinteto, el actual quinteto.

En 2022, llegó Único Circular, una especie reunión alrededor del fuego, decíamos entonces, donde, desde hace miles de años, pasan y se dicen cosas. Porque fue alrededor del fuego que los hombres comenzaron a contarse historias.



Tras los shows del año pasado, Único ya no es circular, aunque siga contando historias a su manera. Y si no pregúntele qué le pasó a “Impression”, de John Coltrane.



Este Único 2024 es, dice Pugni, un club de músicos que funciona todos los miércoles con los que estén disponibles, haya o no haya show. Cada miércoles, el quinteto o lo que ese día quede de él, porque, salvo Pugni, el resto de los músicos tiene otros proyectos y no siempre está disponible. Pero no importa, los que están, se juntan, tocan, prueban, improvisan. Se divierten con la música como argumento.



Pugni tiene otra forma de ver Único 2024: “cinco músicos que se apropiaron de mi proyecto”. Curiosamente, se incluye entre los apropiadores. Tiene sentido: él mismo se convirtió en una parte de Único. Y tiene sentido que sienta que “se le apropiaron” el proyecto. Era la idea. El líder es la música.

Las entradas para el espectáculos de Único 2024 están disponibles en la boletería de Casa de la Cultura.