Verano 2025: Sonic 3, la película con Jim Carrey recargado, ideal para ver en vacaciones

Llegaron las vacaciones de verano e ir al cine es un gran plan. Y sobre todo si se estrena Sonic 3 y ya está disponible en las pantallas grandes de Neuquén, Bariloche, Roca y Viedma. Acá toda la información que necesitas saber antes de sacar tu entrada:

Allá por 2020, justo antes de que la pandemia por COVID-19 nos obligue a encerrarnos en nuestros hogares, Sonic: La Película (Sonic the Hedgehog, 2020) debutó en los cines del mundo sorprendiendo a las audiencias, a los fanáticos de los jueguitos del erizo azul y, sobre todo, a la crítica, rindiendo positivamente tanto en opiniones como en la taquilla a nivel global.

Este éxito le aseguró al corredor animado una secuela, que no se hizo esperar demasiado y los resultados de Sonic 2: La Película (Sonic the Hedgehog 2, 2022) fueron incluso mejores que los de su antecesora al debutar en los cines. Paramount Pictures, muy consciente de su nueva mina de oro, se aseguró una tercera entrega de esta ahora trilogía y hoy tenemos entre nosotros Sonic 3: La Película (Sonic the Hedgehog 3, 2024), secuela que no decepciona en absoluto y que va a dejar a cada fanático con una sonrisa de oreja a oreja cuando los créditos finales comiencen a rodar.

Sonic 3: La Película (la redundancia del subtítulo para latinoamérica es agotadora, sí) vuelve a reunir a Sonic (voz original en inglés de Ben Schwartz) con sus amigos peluditos hechos en computadora, Tails (Colleen O’Shaughnessey) y Knuckles (Idris Elba), bajo la tutela de sus acompañantes humanos Tom (James Marsden) y Maddie (Tika Sumpter), en una nueva aventura en la que el equipo de héroes deberá hacerle frente a un erizo con un origen oscuro y desgarrador llamado Shadow (Keanu Reeves), quien une fuerzas con el Dr. Robotnik y su abuelo, Gerald Robotnik – ambos personajes interpretados por un imparable Jim Carrey – en busca de venganza.

En esta nueva entrega, el elenco protagonista vuelve a estar acompañado por Lee Majdoub, en el personaje del secuaz de Robotnik, el Agente Stone, Natasha Rothwell (Rachel) y Shemar Moore (Randall Handel) – aunque estos últimos dos no participan de la forma en la que uno espera –, y a ellos se suman nuevas caras como las de Krysten Ritter (Directora Rockwell), Alyla Browne (Maria Robotnik) y Cristo Fernández en un rol “telenovelesco” (que ya entenderán al ver la película).

Sonic demostró, desde un primer momento, que se pueden hacer películas basadas en videojuegos que respeten la esencia y el corazón del material original y que le hagan justicia a sus personajes o que, incluso, se pueda hasta mejorar a algunos dándoles una pincelada original, como es en el caso del villano que interpreta Jim Carrey. El Dr. Robotnik/Eggman es el clásico malvado que viene de los videojuegos, pero el actor se apropió del rol de una manera en que nadie esperaba y le dio su propia identidad, trasladando un personaje videojueguil al cine con mucho carisma, desenfrenado, ecléctico y eufórico como sólo el actor de La Máscara (The Mask, 1994) podría hacerlo.

La buena noticia de esta nueva secuela es que lo tenemos a Jim Carrey por partida doble. El actor, después de haberse estrenado Sonic 2, salió a declarar que se despedía de su carrera actoral con dicha película, pues pensaba retirarse y no volver a las pantallas, al menos, hasta nuevo aviso. Pero todo esto cambió cuando recibió la propuesta de Sonic 3 y leyó el libreto – según sus propias palabrasts – y quedó maravillado con lo que la historia tenía preparado para su personaje. Fue entonces que se olvidó de sus planes de retiro y se calzó nuevamente el traje rojo de Eggman y, además, se animó a interpretar a otro personaje, que es nada más y nada menos que Gerald Robotnik, el abuelo de Eggman. Con una prótesis de maquillaje que lo hace lucir muchos años más viejo por un lado, y con su bigote y gafas por el otro, Carrey se divierte como nunca interpretando a estos dos científicos con planes malévolos y mucho drama familiar en el medio que podría servir como una gran ¿despedida? para el personaje y, quién sabe, para su carrera profesional, si es que ahora sí decide ponerle realmente un fin.

Sonic además de estar repleta de acción tiene una gran cuota de humor.

La franquicia de Sonic, volviendo unos años atrás, había empezado con el pie izquierdo, si nos ponemos a recordar cuando Paramount reveló el primer avance de la primera película, el cual nos presentaba al erizo azul con un diseño que intentaba “humanizarlo” y perdía toda la magia del personaje de los jueguitos de SEGA. A raíz de este polémico tráiler, los fanáticos no perdieron el tiempo y comenzaron a expresar su disgusto y disconformidad a través de todos los canales sociales, lo cual obligó (si así podemos decirlo) al estudio a re-diseñar al personaje desde cero (lo cual derivó a artistas de VFX – efectos especiales – a trabajar en tiempo récord, en condiciones lamentables y apresuradas, porque no todo es color de rosas en el detrás de las grandes producciones hollywoodenses) y dejarlo como nuevo e idéntico al que muchos de nosotros habremos visto en los televisores de nuestras casas al jugar al SEGA. Si el pedido del fan hubiese sido ignorado en ese momento, creo que no cabe dudas de que el destino de esta franquicia en el cine hubiese sido uno totalmente distinto (y mucho más breve).

Para cerrar esta primera trilogía de películas (haciendo énfasis en “primera”, porque una cuarta entrega ya fue anunciada para llegar en 2027), Sonic nos trae a Shadow, el erizo negro y rojo que hace las veces de villano en esta continuación y que, como frutilla del postre, lo hace con la voz de Keanu Reeves, actor que fue muy pedido por el conglomerado de fanáticos de esta saga para darle voz al personaje a la hora de debutar en el cine. Esto demuestra una vez más que cuando el fan habla, Paramount escucha. Si eso es algo bueno o algo malo, puede debatirse. Pero en este caso, cada decisión tomada fue favorable para la franquicia.

Shadow es un gran condimento y adición para esta tercera parte, ya que no simplemente ocupa el rol de malo de turno al que Sonic y compañía deben enfrentarse, sino que el personaje viene con una mochila cargada con una historia de origen bastante oscura y más madura a lo que esta franquicia nos venía acostumbrando. El personaje fue introducido, en cuanto al cine hablamos, en la escena post-créditos de Sonic 2, hace poco más de dos años. En este filme, vamos a conocer en profundidad a Shadow y por qué está sediento de venganza, cuál es su relación con la familia de los Robotnik y qué lo lleva a cruzar caminos con el erizo bueno y azul y sus amigos. Si ven la película en inglés (lo cual recomiendo y mucho), van a poder apreciar el muy buen trabajo que hace Keanu Reeves en la voz del personaje, dándole mucha personalidad y mucha humanidad, algo que se agradece en productos como este en donde los personajes principales son íntegramente generados por animación digital.

La saga de Sonic, además de estar repleta de acción, efectos visuales que atrapan y mucho color de acá para allá, suele presentar una gran cuota de humor apuntado al público juvenil o familiar. Puede que a veces resulte excesivo y hasta anticlimático (al igual que en las anteriores películas), pero sin embargo es uno de los sostenes de este tipo de filmes que buscan entretener y comprar a su audiencia objetivo: los niños. Acá es donde, nuevamente, Jim Carrey sale ganando por amplia diferencia, con sus chistes y ocurrencias que hasta parecen improvisadas a último momento en plena filmación, las cuales incluyen desde referencias al cine comercial contemporáneo hasta a momentos en donde se rompe la cuarta pared y el personaje interactúa con el espectador.

La película de acción y aventura basada en la serie de videojuegos publicada por SEGA ya esta en cines.

Con una cuarta película ya asegurada y en camino, Sonic pareciera tener un claro futuro en el cine siempre y cuando el público, y, por lógica, la taquilla, lo acompañe. En Estados Unidos y gran parte del mundo se estrenó en salas en diciembre antes de las fiestas y logró estar en el primer puesto durante las primeras semanas en cuanto a venta de entradas, muy por encima de Mufasa: El Rey León (Mufasa: The Lion King, 2024), la gran apuesta de Disney para estas vacaciones que debutó el mismo día que Sonic 3 internacionalmente.

Sonic 3: La Película puede verse en todos los cines del país y es una sólida y eficaz continuación a esta saga cinematográfica-videojueguil que viene dando en el blanco sin errar una sola vez. Para ver en familia (o sólo, o con quien guste cada uno), es el plan ideal para las vacaciones de verano. Recomiendo no levantarse de la butaca apenas termina la película, porque hay dos sorpresas durante los créditos para llevarse de regalo.

Ficha técnica de Sonic 3:

-Título original: Sonic 3: la película (Sonic the Hedgehog 3) -Género: acción y aventura basada en la serie de videojuegos publicada por SEGA.

-Secuela de: Sonic, la película (2020) y Sonic 2, la película (2022).

-Dirigida por: Jeff Fowler

-Escrita por: Pat Casey, Josh Miller y John Whittington, a partir de una historia de Casey y Miller.

-Música: Tom Holkenborg

-Fotografía: Brandon Trost

-Montaje: Al LeVine

-Protagonistas: Jim Carrey; Ben Schwartz; James Marsden; Tika Sumpter; Keanu Reeves.