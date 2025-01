¡Nop!: la película sobre ovnis del director de Huye y Nosotros llega a Netflix 

El aclamado cineasta Jordan Peele, conocido por revolucionar el cine de terror con películas como Huye (Get Out) y Nosotros (Us) lanzó en 2022 el film ¡Nop!, una cinta sobre ovnis y conspiraciones. Pronto estará disponible en Netflix.

La película explora el impacto de un misterioso OVNI en un pequeño pueblo californiano, donde dos hermanos, interpretados por Daniel Kaluuya y Keke Palmer, intentan descifrar el enigma mientras enfrentan los ecos de su propio pasado familiar.

Además de su intrigante trama, la cinta se destaca por su impresionante fotografía, a cargo del director de Interstellar y Dunkerque, y por su capacidad de generar debates sobre temas como el espectáculo, la obsesión humana con lo desconocido y las dinámicas raciales en Estados Unidos.

Las películas de Jordan Peele destacan por combinar el terror con la crítica social, utilizando el género como una herramienta para explorar temas profundos relacionados con la raza, la identidad y las tensiones culturales.

Cuándo se podrá ver ¡Nop!

¡Nop! estará disponible en Netflix el miércoles nueve de enero.