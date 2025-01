Wallace & Gromit: una popularidad de más de tres décadas sigue vigente gracias a Netflix

Pasaron 36 años desde que el creador Nick Park presentó a las audiencias a esta dupla en el cortometraje de televisión A Grand Day Out (1989), el cual fue emitido por la BBC en el Reino Unido. El dúo, conformado por un inventor fanático del queso y su compañero-mascota beagle realizados en plastilina, recorrió un exitoso camino en la televisión británica y luego a nivel global, alcanzando una popularidad que ni Park ni nadie imaginaba, siendo superada únicamente por Pollitos en Fuga (Chicken Run, 2000), otro producto de la mente del cineasta y podemos decir que hasta el emblema de la productora Aardman Animations – esa que se encarga de traernos las películas protagonizadas por muñequitos hechos a mano en stop-motion.

Gracias a su exitoso y bien recibido debut en aquel año, Aardman y Park no perdieron el tiempo y, agradecidos con la audiencia, comenzaron a desarrollar nuevas aventuras de Wallace y Gromit en forma de cortometrajes. Al primer corto ya mencionado más arriba, le siguieron The Wrong Trousers (1993) – el más importante, ya que de acá sale el villano que protagoniza la nueva película – y A Close Shave (1995).

Tal fue la popularidad que estos personajes se ganaron que fueron nombrados en el Reino Unido íconos culturales a nivel internacional de la Cultura Británica y, con todo a favor, el estudio y los productores tomaron la decisión de llevarlos a protagonizar su propio largometraje para estrenar en la pantalla grande y, después de diez años de trabajo, llegó a los cines del mundo Wallace y Gromit: La Batalla de los Vegetales (Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit, 2005), película que fue recibida con el mismo y enorme entusiasmo por los pagos ingleses y en los Estados Unidos, pero que en Argentina pasó por las salas como una más del montón. Aún así, los números fueron positivos y, al día de hoy, el debut en cines de Wallace y Gromit es la segunda película animada hecha en stop-motion más taquillera de la historia, justo por debajo de Pollitos en Fuga (Chicken Run, 2000), película del mismo estudio que, de hecho, fue el primer largometraje estrenado por Aardman.

Luego de su paso por los cines, Wallace y Gromit volvieron a las andanzas en su formato de cortos, marcando su regreso en A Matter of Loaf and Death (2008) y a partir de ahí, la productora fue lanzando distintas miniseries de episodios de corta duración con la dupla protagónica en distintas aventuras, abarcando la primera y segunda década de los 2000, y hasta metiéndolos como invitados en especiales de navidad y otras producciones de Shawn: El Cordero (Shawn the Sheep), otra producción de Aardman del mismo estilo.

Lo cierto es que hoy en día, a 20 años exactos de su primera película-largometraje, tenemos entre nosotros Wallace y Gromit: La Venganza se sirve con Plumas (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, 2024), la cual debutó el pasado 25 de diciembre como regalo navideño en la BBC de Inglaterra, y a nosotros nos llegó por el servicio de streaming de Netflix el pasado 3 de enero, en donde se puede ver actualmente.

Esta secuela abrió con críticas positivas en su casi totalidad y alcanzó el porcentaje perfecto del 100% en Rotten Tomatoes, sitio en donde tanto la crítica como el público espectador califican los distintos títulos.

Wallace y Gromit: La Venganza se sirve con Plumas nos trae de vuelta a los personajes protagonistas en una nueva historia en la que Wallace decide inventar un gnomo jardinero con inteligencia propia, lo que comienza a inquietar a Gromit, por lo que el perro comienza a temer que su dueño se esté volviendo demasiado dependiente de sus inventos y la preocupación comienza a afectar la relación entre el humano y su mascota. En medio de esto, un viejo y conocido villano resurge para cobrar venganza y poner a prueba la amistad y valentía de la dupla.

El malo de turno es un malévolo pingüino sin la capacidad de hablar llamado Feathers McGraw, a quien se lo conoció en el cortometraje The Wrong Trousers de 1993, en el que Wallace y Gromit lo encerraron en prisión en un zoológico, luego de que el ave intentara robar un diamante azul de gran valor de un museo. Eso es todo lo que hay que saber de su origen para poder ver esta nueva película, sin la obligación de tener que haber visto el corto, ya que la secuela en sí misma nos va poniendo al tanto de qué sucedió entre el villano y los héroes en el pasado, a través de flashbacks y recuerdos.

Esta nueva entrega es muy efectiva, tanto para los que vienen siguiendo las aventuras de estos personajes como para el nuevo público, y, sobre todo, para los chicos que están en plenas vacaciones en casa y están buscando qué ver por los catálogos de las distintas plataformas de streaming. Wallace y Gromit siempre están ofreciendo risas, y esta secuela no es la excepción.

Desde siempre se ha instalado socialmente que las segundas partes son “malas”. Todos hemos escuchado a alguien decirlo o incluso lo hemos pensado en nuestras propias mentes en alguna que otra ocasión. El mito fue derribado una y mil veces más, pero por algún motivo (muy humano) lo seguimos creyendo. Wallace y Gromit viene para recordarnos justamente eso, que las segundas partes están muy lejos de ser siempre fallidas y nos regala una secuela digna, divertida, original y entretenida de principio a fin.

Mientras que otros estudios optan por hacer cada vez más extensas las películas animadas (pareciera olvidándose de que su público objetivo, el infantil, no tolera demasiados minutos en una sala de cine o en un sillón), Wallace y Gromit es una película que pasa volando, gracias a su humor atractivo y llevadero y, sobre todo, a su duración inteligente de 79 minutos, que, haciendo a un lado los créditos finales, podemos decir que queda en una hora y 10 minutos de metraje, duración ideal para que los más chicos se sienten frente al televisor por un rato a disfrutar. Pareciera mentira, pero hoy en día el espectador se fija mucho en la duración de una película, sea a la hora de elegir para verla en su propio hogar o para ir a verla en el cine. Quizás los adultos somos los que no aguantamos quietos un par de horas, después de todo.

Lo que resulta una pena es que películas como esta ya no lleguen a la pantalla grande de una sala de cine. Sabemos que los tiempos cambiaron y que el cine no es lo que era antes, y es muy difícil que una película logre buenos números en taquilla para considerarse rentable para los estudios, y Aardman es consciente de ello, ya que hace años evita el paso por los cines y prefiere estrenar directo en streaming.

La última vez que una de estas películas en stop-motion llegó a los cines a nivel mundial fue con El Cavernícola (Early Man, 2018), filme que contó con las voces originales de reconocidos actores como Tom Hiddleston (Loki en las películas de Thor y Avengers) y Eddie Redmayne (Animales Fantásticos) en una historia ubicada en la Edad de Piedra, en la que una tribu primitiva organizaba un partido de fútbol para defender sus tierras de un tirano. El desempeño en taquilla, a nivel global, fue pésimo y generó una pérdida millonaria para Aardman, ya que la recaudación fue de 54 millones de dólares contra un presupuesto total de 50 millones.

Aceptando esta nueva realidad y acomodándose a la entonces nueva era del streaming, Aardman vendió los derechos de distribución a Netflix, quien es propietario de los estrenos de la productora desde fines de 2019, teniendo el derecho y la exclusividad de todo título bajo el sello del estudio para estrenarlo en su catálogo. Esto le sirvió mucho a la plataforma de la N roja, ya que su primer gran lanzamiento fue a fines de 2023 con Pollitos en Fuga 2: El Origen de los Nuggets (Chicken Run: Dawn of the Nugget, 2023), la tan esperada continuación de Pollitos en Fuga que tardó 23 años en ver la luz y, a pesar de no ser una gran secuela que digamos, rindió bien y fue de lo más visto durante nuestro verano 2023-2024 y se mantuvo en el top 10 durante un buen tiempo.

Con todo el resumen de la historia de Wallace y Gromit y del estudio Aardman encima, ya podés disfrutar desde casa Wallace y Gromit: La Venganza se sirve con Plumas en la pantalla de Netflix. Para sentarse en el sillón con los chicos una tarde o noche de verano, un plan que viene como anillo al dedo.

Ficha técnica de Wallace y Gromit: La Venganza se sirve con Plumas

-Título original: Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

-Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2024

-Netflix: 3 de enero de 2025

-Género: animación, comedia y aventura.

-Duración: 79 minutos

-País de origen: Reino Unido

-Productora: Aardman Animations

-Director: Nick Park

-Guionistas: Nick Park y equipo de Aardman

-Técnica de animación: Stop-motion con figuras de plastilina