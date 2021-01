Dalmau es el cuarto participante del próximo "MasterChef Celebrity"

La segunda entrega de “MasterChef Celebrity” en busca de continuar el suceso de la edición inaugural que fue el espacio de mayor rating en 2020, anunció hoy a su cuarto participante, el actor y cantante Gastón Dalmau.

Ahora sí se puede contar.. voy a ser parte de #MasterchefCelebrity 2

🍽 Me re ven, no? 🧑‍🍳 😂

Divertir se que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda... espero que me acompañen, no me dejen solo en esta eh 🤣 😏 @masterchefargentina

Gracias @telefe y @boxfishtv pic.twitter.com/hgKAvqHWhD