De gira por la región: los Hermanos Ibarburu y el gen uruguayo de la canción

Un mes al año, los mellizos Nicolás y Martín Ibarburu se reúnen con Andrés, el hermano mayor, y le sacan el jugo musical hasta que se vuelve a Praga, donde vive. Y así hasta el año siguiente. Bueno, en eso andan los hemanos Ibarburu, que en diez días comenzarán una gira por la región (ver aparte). Uruguayos de Montevideo, los Ibarburu abrevan en la tradición de la música popular uruguaya que tiene al beat del candombe como punto de partida y del cual fluyen el jazz y el funk.

Martín Ibarburu (Foto: Alejandro Persichetti)



Herederos directos de los Fattorusso, Rubén Rada y Jaime Roos, de quienes fueron músicos en algún momento, Nicolás, guitarrista; Martín, baterista; y Andrés, bajista; conforman Trío Ibarburu, una propuesta instrumental que viene de los tiempos en que eran pibes y tocaban en el sótano de casa.



La gira que los traerá a la región se llama “Tres de tres”, que bien podría ser autorreferencial. Pero que en verdad se refiere a la reedición de los tres discos editados por el trío, “En vivo en Medio y Medio” (2011), “Huella digital” (2013) y “Ultramarino” (2016), recientemente reeditados en una edición triple.

Nico Ibarburu. (Foto: Akejandro Persichetti)

En un diálogo telefónico con Río Negro, Nicolás se refirió al estilo musical del trío y de los conciertos que dará junto a sus hermanos , entre otros asuntos. “Mucho candombe, jazz, funk… una mezcla de todas esas cosas. Un concepto jazzero de mucha improvisación en nuestras interpretaciones”, define Nicolás al trío. Y sobre el tipo de show que veremos, dice que oscila entre momentos sutiles y otros de power trío. “Es una propuesta de música instrumental, pero con melodías y aires de canción”.



Si bien en sus discos solistas, Nicolás le pone su voz a las composiciones, no se considera un cantante. De hecho, cuenta que, junto a sus hermanos, fue un músico instrumental: “Nos juntábamos a tocar en el sótano de nuestra casa, donde teníamos armado el set de instrumentos y amplificadores. Al mismo tiempo yo componía canciones, pero no me animaba a ponerle mi voz. En ‘Casa rodante’ (N. de la R.: su disco solista de 2017) me sentí más cómodo cantando y empecé a trabajar en el asunto. Cuesta mucho, pero se disfruta mucho también. Es hacerse cargo de su propia canción, de algún modo. Pero la verdad es que empezamos instrumentales y de algún modo seguimos siéndolo”.

Los tres. Nicolás y Martín rodean a Andrés, el mayor de los Ibarburu.



La música de los Ibarburu estriba en el muy reconocible modo uruguayo, que tiene directa relación con la percusión como epicentro. ¿Cómo define Nicolás esa particularidad del sonido uruguayo? “La presencia afro en Montevideo nos marcó mucho”, afirma el guitarrista que a fines de los 90 fue parte de la banda de Fito Páez. “Todos tienen un aferramiento con la percusión. La música uruguaya tiene su particularidad rítmica acentuada”, sostiene.



Pero también algo más allá de lo estrictamente musical y tiene que ver, según el guitarrista, con la dimensión de las cosas: “Al ser todo muy chico, acá hay una cosa muy distendida entre los músicos , donde se vive de una manera más fresca, cosa que en otras ciudades más grande no sucede. Por ejemplo, el Hugo Fattoruso, que es un referente mundial de nuestra música, de repente te lo encontrás tocando el acordeón en la feria, situaciones que son muy de Montevideo”.

Nicolás y Martín Ibarburu, junto a Fito Páez, en 2000, cuando fueron parte de la banda del rosarino



En Argentina, suele meterse todo bajo el rótulo de “rock nacional”, pero no sucede lo mismo en Uruguay. En palabras de Nico Ibarburu: “En Uruguay, se sintetizó en el movimiento de candombe beat. Totem, El Kinto, Jaime Roos, Rubén Rada, los Fattoruso… después se sumó el rock”.

Hermanos en gira

Miércoles 13: Bahía Blanca

A las 21, en Clap Club Cultura, . Músico invitado: Zezé Nou.

Jueves 14: Santa Rosa

A las 21:30, en La Maroma.

Viernes 15:Roca

A las 21:30, en La Jungla (Yrigoyen 1171). Músico invitado: Zezé Nou.

Sábado 16: Neuquén

A las 20:30 en Morrigan (Elordi 39). Música invitada Macarena Montovi Trío.

Domingo 17: Centenario

A las 21, en la Vieja Estación. Músicos invitado: Lledo-Rosenstein.

Lunes 18: Bariloche

A las 20:30, en Don Federico. Músicos invitados: Andrés Larzen, Marcelo Saccomano y Pedro Bellora.