De NTVG a Travis Birds, los estrenos musicales para escuchar este fin de semana

* La banda uruguaya de rock No Te Va Gustar (NTVG) lanzó este viernes en plataformas un fuerte alegato contra la violencia de género de la mano de la canción “Venganza”, donde toma parte Nicki Nicole e incluye un clip dirigido por el realizador compatriota Israel Adrián Caetano.

El video que ya es encuentra disponible en YouTube es protagonizado por el actor Claudio Rissi y apela a un fuerte impacto visual, basado en la obra del artista plástico Juan Giribaldi.

"Venganza” es, además, el segundo corte de “LUZ”, el esperado próximo disco de NTVG, donde desde una letra directa y contundente, y un rabioso riff de guitarra se muestra el lado mas combativo del conjunto integrado por Emiliano Brancciari, Guzmán Silveira, Diego Bartaburu, Martín Gil, Denis Ramos, Mauricio Ortiz, Pablo Coniberti y Francisco Nasser.

* Las Sombras editó su nuevo single "Lo Que Guardan Tus Ojos" producido por Javier Weyler, ex baterista de Stereophonics y colaborador de Alex Kapranos.

Respecto del nuevo single, se puede escuchar que Las Sombras está evolucionando hacia un sonidos inexplorados por la banda –manteniendo siempre su impronta rock– con mayores influencias del pop nacional de los 80', añadiendo sintetizadores y efectos, con una estructura de canciones más estándar pero agregando progresiones armónicas y ritmos más complejos. Esto generó que la banda se desapegue de a poco de su material anterior, que se destacaba por la sólida influencia del rock y blues crudo de los 60' y 70'. y se espera que el nuevo disco que se lanzará en los próximos meses, siga este nuevo rumbo.

* Turf presenta el videoclip oficial de su versión en vivo: “Pasos al costado” junto al músico Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar. Grabado en el año 2016 por Norberto "Vasco" Hegoburu, mezcla de Nicolás Ottavianeli, Fernando Caloia y master por Martín Pomares, este single se desprende de su más reciente lanzamiento digital “En vivo en el Teatro Ópera”, disponible en todas las tiendas digitales desde diciembre del 2020.

El videoclip de este segundo corte de difusión fue registrado por el director Octavio Lovisolo, responsable de vídeos de bandas como Los Auténticos Decadentes, Estelares, Jóvenes Pordioseros y Guasones, entre otros.

* Travis Birds estrenó "Claroscuro" donde el contrabajo otorga una profundidad única al igual que la instrumentación minimalista con el piano enigmático de Luca Frasca a la cabeza que convierte definitivamente la canción en un viaje.

Aquí está otro de los atractivos del inminente álbum de la artista: las diferentes personalidades que irá adquiriendo la madrileña, entre lo folclórico y lo contemporáneo. Una pequeña muestra de lo que será 'La Costa de los Mosquitos', su segundo disco. “Sospecho que tengo la culpa de verme llorando. Que parte del tiempo que invierto y que pierdo en quererte, me está destrozando. Y me creo que el viento no sigue soplando cuando yo le cierro. Me creo que el mundo no sigue girando si no estoy yo allí para verlo”.

* Bruno Mars y Anderson .Paak estrenaron "Leave the Door Open" , el single que esparte de Silk Sonic, su proyecto en conjunto. Esta canción es el primer adelanto del álbum An Evening with Silk Sonic, que aparecerá durante este año.

El video de "Leave the Door Open" es una performance del tema en estudios, con Bruno Mars en los teclados y Anderson .Paak en la batería. Además, la dupla publicó un audio introductorio en el que cuenta con la participación de Bootsy Collins, leyenda del funk y exbajista de Parliament / Funkadelic. El músico, que fue invitado del álbum, es también el responsable de bautizar Silk Sonic al proyecto. (Fuente: silencio.com.ar)