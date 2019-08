De Sartre a Kafka: elegir o elegir, esa es la cuestión

(Eingeschränkte Rechte für bestimmte redaktionelle Kunden in Deutschland. Limited rights for specific editorial clients in Germany.) 'Simone de Beauvoir, French writer, with Jean-Paul Sartre - 1948 (Photo by ullstein bild via Getty Images)

“Estamos condenados a elegir” decía el viejo maestro Jean Paul Sartre. Y en la conciencia de esa elección está la levadura que propicia nuestra singularidad como humanos.

No hay forma de saltar ese dilema, ya que siempre deberemos elegir. Y cada decisión no se hace en el limbo, sino siempre “soy yo y mi circunstancia” como le gustaba proclamar a Ortega y Gasset. Y la circunstancia es fundamental, es la fuerza apelativa de nuestras decisiones, el motor y el cepo. De allí que haya resoluciones que son casi automáticas o que requieren pocas cavilaciones: por ejemplo si hago arroz o tallarines en el almuerzo, si me voy de vacaciones al mar o la cordillera, etc.

Hay otras decisiones que suelen ser más complejas y nos quitan el sueño, son una especie de “aporía”, (así la llamaban los griegos), una madeja problemática que provoca cierta parálisis en el pensamiento. Decisiones de pareja, de hijos, de traslados, de cambio de empleos suelen tener una importancia mayúscula en nuestras vidas. Lo paradójico es que algunas de las elecciones poco trascendentes por obra y gracia de la casualidad o la causalidad, del sentido o del sin sentido se tornan esenciales en nuestra vida.

Siempre recuerdo ese extraordinario cuento de Kafka, “Un médico rural”, cuyo protagonista acude al llamado de un enfermo que vive muy lejos de su casa. Ese hecho tan nimio se vuelve una verdadera pesadilla que queda resumida en la frase final del cuento: “Basta acudir una vez a un falso llamado de la campanilla nocturna para que lo irreparable se produzca”. Una pequeña decisión trae consecuencias enormes. A veces uno puede revertir lo decidido, pero en muchos casos es poco posible.

El acto de elegir conlleva siempre una dosis alta de misterio e imprevisibilidad, y si no mirá hacia atrás, y fijate en el recorrido que has hecho para llegar hasta aquí. El decidir ir a bailar aquella vez o visitar a tu amiga ese sábado condicionó definitivamente tu vida futura ya que la conociste o lo conociste y hoy que estés o no estés a su lado, ese encuentro modificó -y vaya si lo hizo- tu vida.

Elegir o elegir, esa es la cuestión.