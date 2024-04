Andrei Serbin Pont: “Argentina está muy poco preparada ante un posible atentado”

La escalada de agresiones entre Israel e Irán, acentuada en la última semana, no tiene aún un camino definido. Según observadores, ambas potencias regionales mostraron dureza por momentos y moderación por otros. Sin embargo, es casi seguro que una nueva escalada regional en Medio Oriente puede generar realineamientos geopolíticos, afectar los precios del petróleo y acentuar el peligro de posibles ataques terroristas están entre los riesgos, señala Andrei Serbin Pont, especialista en inteligencia global, seguridad y defensa.

Serbin Pont es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. En estos días, estuvo muy activo en su cuenta de X (ex Twitter) contestando y polemizando sobre la compra de los aviones F-16 a Dinamarca, ya que además es experto en análisis de armamento. Estas son algunas de sus impresiones sobre el actual pico de tensión bélica entre Israel e Irán y su impacto en Argentina y la región.

Pregunta: ¿Cómo analiza la escalada entre Israel e Irán y qué consecuencias inmediatas podría tener para el orden global que afecten a la Argentina?

Respuesta: A nivel global estamos viendo que esto tiene un gran impacto sobre, por ejemplo, la dinámica de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque el posible desvío de atención y de esfuerzos para apoyar a Israel puede ser en detrimento de los intereses ucranianos, sobre todo porque van a estar compitiendo por la adquisición de los mismos bienes materiales necesarios para sostener las acciones bélicas. Para Rusia es incluso s interesante que continúe la escalada, mientras otros actores como China podrían ver esta proliferación de escenarios con los que tienen que lidiar Estados Unidos y la OTAN como algo que les puede contribuir a futuro, si es que desean realizar una operación contra Taiwán, cosa que no creo que esté en el horizonte inmediato. Un conflicto extendido en la región de Medio Oriente impactará sobre los precios del petróleo y otras materias primas que son clave para varias economías incluida la nuestra.

P: Muchos critican el alineamiento con EE.UU. e Israel ¿Es justificable hoy en un mundo más multipolar y con una puja China-EE.UU.?

R: Sobre los gestos hacia Israel, yo creo que el Gobierno ha sostenido una postura fuerte a favor de Israel y de fortalecer esos vínculos. Argentina ya tiene un historial muy claro de verse afectada por atentados sponsoreados y organizados por Irán, lo cual tiene sentido. Pero no comparto algunos gestos como la presencia del embajador de Israel el Comité de Crisis, me parece innecesario. Tampoco es algo terminal o definitivo, pero no necesario. Yo tambien critico esa postura de ‘no hacer enojar a Irán’ porque me parece un poco peligrosa, nuestra política exterior no puede estar condicionada por el temor a un atentado terrorista de un estado o sus proxis. El vínculo con israel debe ser definido por una decisión estratégica de política exterior: por nuestros lazos históricos, por la enorme comunidad judía que tenemos, porque queremos acceso a tecnología y comercio que nos interesa, etc.

P: ¿Cómo está el país ante un evetual ataque terrorista?

R: Argentina está muy poco preparada para un eventual ataque porque venimos de décadas de desmantelamiento de nuestra estructura de inteligencia y tenemos una sobre-dependencia de actores externos, principalmente agencias de inteligencia de Israel, Europa y EE.UU., para poder tener avisos de amenazas de posibles ataques.

P: ¿Cómo ve el pedido de ser “socio global” de la OTAN? muchos comparan estos gestos con los 90…

R: Con este gobierno, Argentina se está inclinando fuerte hacia el marco de Occidente y a fortalecer los lazos con Occidente, desde esa óptica tiene sentido apuntar a ser socio global de la OTAN, como ya lo es Colombia. Yo apostaría a que igual hay que mantener un vínculo más pragmático con otros actores, en particular China, porque es un socio comercial clave para nosotros.

P: En ese contexto, ¿cómo lee las preocupaciones de EE.UU. sobre la base China o el litio?

P: Estados Unidos está tratando de contener el avance chino en la región, ellos consideran que tiene una estrategia demasiado extractivista de recursos. La base China, aparte, representa una potencial presencia que puede afectar el posicionamiento geopolítico futuro de Argentina como también lo era el riesgo de que Argentina adquiriera cazas de combate chinos. Eso hubiese creado un fuerte vínculo Argentina -China en otro plano más allá del económico, que es el de cooperación en el ámbito militar. Comprar un sistema de armas a otro país implica un compromiso geopolítico importante y a largo plazo: son 2o, 30 o 40 años para mantener y desarrollar el principal sistema de defensa aérea del país. Estados Unidos queria evitar que ese compromiso fuera con China.

P: ¿Le parecen bien la compra de los F-16?

R: Es clave para los intereses argentinos, es una compra de oportunidad y Argentina recupera naves de capacidad supersónica, perdidas en 2015 con la salida de los Mirage. Son aeronaves en muy buen estado, modernizadas, que tienen un horizonte operativo de 20 ó 30 años . Se adquieren muy baratas, financiadas y permiten proyectar a futuro el crecimiento de la fuerza por el medio de adquisición de más aeronaves, modernizarlas, adquirir sistemas avanzados, si se concreta el contrato de adquisición de armas que se firma próximamente en Estados Unidos.