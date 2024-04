Comarca Viedma-Patagones: hora de redefinir el desarrollo

Foto : Marcelo Ochoa

Hay momentos en la vida de los pueblos, como de las personas, en que se hace necesario mirar hacia dentro de nosotros mismos y evaluar acciones, decisiones y analizar la orientación que le hemos dado a distintos actos y momentos transcurridos, en éste caso en la vida ciudadana, institucional y comunitaria..

Analizar si existió una planificación adecuada y realización o concreción consecuente, si se pusieron en valor determinados actores, recursos y mecanismos que posibilitaran un mejor y oportuno desarrollo e inserción de la ciudad en el concierto provincial, patagónico y nacional.

Para ello, en este 145 aniversario de la comarca Viedma-Patagones, un 22 de abril de 1779, quémejor que consultar e invitar al licendiado en sociología Osvaldo Alonso, académico de amplia experiencia y participación en organismos del medio y en la Unco, como decano del CURZA y docente en su momento.

A fines de los 60 y principios de los 70 trabajó en el diario Clarín como empleado en la sección Editoriales y Cartas al País.

Pregunta: ¿ Cómo se presenta Viedma hoy como enclave urbano desde lo social, comunitario, educativo, habitacional y productivo?

Respuesta: Existieron en Viedma algunas iniciativas de desarrollo económico que intentaron compensar el peso de la administración provincial, pero no tuvieron continuidad y han quedado como un recuerdo nostálgico. En lo últimos años se radicaron algunos emprendimientos agropecuarios de cierta envergadura, pero se ha diluido la idea de otro desarrollo. Es grave la situación alimentaria y habitacional de un importante sector de la población. La crisis, lejos de detenerse se ha profundizado. Un tema que debería ser prioritario es el acceso a la tierra urbana y a la vivienda, hace años que el crecimiento urbano se resuelve en situaciones de conflicto evidenciado en barrios que son el resultado de ocupaciones y litigios que alteran la convivencia y revelan la gravedad de la situación. Según el último relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para la comarca Viedma-Patagones, durante el segundo semestre de 2022 el 36.2% de la población era pobre. Al dato anterior hay que agregar el crecimiento de las adicciones, especialmente entre los jóvenes.

En la escuela se refleja claramente esta situación en el dilema “educar o contener”. Es que la educación sin un soporte y referencia en condiciones sociales y familiares adecuadas entra en tensiones, que al prolongarse, obstaculizan concretar la igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes.







P: ¿Existe una clase dirigente local que influya y esté al frente de las demandas?



R: Una clase dirigente ejerce una dirección intelectual sobre el conjunto de la sociedad. Traza líneas de acción que pueden convertirse en proyectos de vida en común y estimula la participación para que esas iniciativas sean posibles y alcancen a todos.



Si tomamos esta definición como referencia no parece ser el caso de Viedma, especialmente falta esa interacción entre quienes ejercen funciones de gobierno y/o de poder y los ciudadanos. Por lo tanto, son escasos o directamente no se promueven ámbitos adecuados para recibir demandas y plantear un proyecto colectivo. Sólo hay actores sociales dispersos con bajos niveles de interacción.







P: ¿Reviste alguna importancia el hecho de que la mayoría de los integrantes de sucesivos gobiernos provinciales no sean del medio?



R: No hay evidencias de que el origen de los gobernantes o funcionarios provinciales influya en el desarrollo local, es más relevante la capacidad de identificar los diferentes aspectos involucrados en los procesos de transformación social y la voluntad de construir las condiciones para concretarlos que la pertenencia al medio local.







P: ¿Es posible y necesario quizás alentar fuertemente otro proyecto, productivo e industrial y turístico que de trabajo genuino y permita un auténtico desarrollo que vaya más allá de la casi exclusiva dependencia de la Administración Pública?



R: Es necesario y debe hacerse todo lo posible para diversificar la economía local. Están dadas las condiciones agroecológicas para la producción de alimentos. El IDEVI es una asignatura pendiente. Una economía de proximidad entre el productor y el consumidor debería ser una línea a explorar; hay iniciativas interesantes para acompañar desde el Estado. Lo mismo en otros rubros como el turismo, incorporando los aspectos sociales y culturales.

En la década del 90 se formuló un Plan Estratégico para Viedma y se realizaron proyectos de investigación sobre el desarrollo local desde la Universidad Nacional del Comahue-CURZA, es un material a revisar incorporando las reformulaciones del concepto de “desarrollo”.







P: ¿Qué orientación debería tener Viedma como enclave histórico unido a Carmen de Patagones donde en muchos aspectos, no se manifiesta el remanido “concepto de Comarca”?.



R: La historia siempre juega un lugar importante para las localidades y regiones, y lo hace en un doble sentido: el de la continuidad entre pasado, presente y futuro y en el de la densidad de los acontecimientos que debe considerarse para fortalecer la propia identidad y para exponerla frente al resto de la provincia y del país.

Hay que rescatar la condición de avanzada del asentamiento Viedma-Patagones desde su fundación hasta principios del siglo veinte, mostrando el entrecruzamiento de lo indígena, lo europeo y lo criollo. Escenario de conflicto y convivencia, frontera de intercambios simbólicos y étnicos, materiales y humanos.

También recuperar a Viedma-Patagones en su particularidad de un mismo asentamiento urbano sobre dos jurisdicciones provinciales, a la vera del río, con cierto “cosmopolitismo” en Viedma y un mayor “localismo” en Carmen de Patagones. En cualquier caso mostrar lo cotidiano, con esa carga afectiva y cultural que hace de un lugar un domicilio, allí donde se reúne el territorio con una manera de vivir.



*Diplomada en Preservación del Patrimonio NyC(UBP)