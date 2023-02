La pesca ilegal vacía el Atlántico Sur argentino

«Si usted viaja a Madrid y pide unas exquisitas rabas españolas, es muy probable es que en realidad usted coma un plato hecho con calamares capturados ilegalmente en el Atlántico Sur argentino, probablemente en nuestras Malvinas”, señala el presidente del Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica (CESPEL), César Lerena, quien acaba de publicar el libro “Pesca ilegal y expoliación de recursos en América Latina y el Caribe”, donde relata el accionar de las enormes flotas pesqueras de países europeos y asiáticos que operan desde las costas brasileñas en el Atlántico a hasta las costas ecuatorianas en el Pacífico extrayendo recursos en una magnitud que pone en riesgo el medio ambiente y las economías de varios países.

En el caso Argentino, Lerena estima que el volumen que firmas de España, Corea, China y Taiwán, entre otras, pescan anualmente en alta mar, frente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, a menudo incursionando ilegalmente dentro de las 200 millas marítimas, es superior a las capturas totales anuales realizadas por toda la flota pesquera argentina y le genera al país un perjuicio estimado en unos 4.000 millones de dólares anuales, “sin tomar en cuenta que esas capturas compiten en el mercado internacional con la producción argentina, con la desventaja para nuestro país que esos buques de empresas extranjeras no pagan derechos aduaneros, ni de captura o de importación, y en sus países de origen están subsidiadas” de diversas maneras, explica.

Lo peor es que la falta de controles y de supervisión en que se realiza esta actividad genera un riesgo enorme de sobreexplotación de los recursos, que pone en riesgo a toda la actividad pesquera nacional y el equilibrio del ecosistema en todo el Atlántico Sur. En este esquema tienen responsabilidad tanto los países que respaldan y no fiscalizan a sus flotas que operan en alta mar como los estados ribereños como Argentina, que por carecer de recursos económicos, operativos y deficiencias en su accionar diplomático no pueden garantizar la protección de su mar.

Luces en el océano

En los últimos días, volvió a circular por las redes sociales una imagen impactante: una vista tomada por la Estación Espacial Internacional (ISS) en su recorrido por el Océano Atlántico Sur, al este de Argentina. Allí se ven cientos de luces; cada una de ellas es un buque extranjero con sus poteras desplegadas capturando calamares con sus potentes focos.

This came into view as the @Space_Station passed over the south Atlantic Ocean just east of Argentina. They are from a massive fleet of fishing vessels with spectacularly bright LEDs which help to attract the right kind of "fish" (squid).

Jan 5, 2023 04:09 UTC pic.twitter.com/LLkDwFbHbP