Denuncian brutal golpiza de la policía a un joven en una comisaría de Roca

Un hombre manifestó haber sido brutalmente golpeado por la policía de la Comisaría Tercera, en Roca, donde se encontraba detenido tras los festejos de Año Nuevo. El médico forense constató una fractura en la tibia, hematomas en todo el cuerpo y graves traumatismos en su rostro.

El hecho ocurrió durante la mañana del 1 de enero, cuando los efectivos procedieron a la detención de Luis Castillo (31), debido a su estado eufórico por ingesta de alcohol fuera de un local bailable en el centro de la ciudad.

Una vez que entró en la comisaría -ubicada en 25 de Mayo y Sarmiento, los uniformados le requisaron sus pertenencias, entre las que se encontraba su billetera con tarjetas, documentación y dinero en efectivo.

En un momento, le reprochó la actitud a los policías quienes intentaban obligarlo a firmar un acta, en la que constataba que se encontraba en buen estado de salud y que se le había devuelto todo lo requisado.

Debido a las múltiples lesiones físicas, Castillo se encuentra en silla de ruedas y en tratamiento por sus fracturas. Fotos Juan Thomes.

«Mi hijo se niega a firmar el escrito, aún estando esposado, advierte que le faltaba el dinero. Es ahí cuando un policía lo golpea salvajemente adentro de la Comisaría Tercera«, dijo Laura Soto, madre del joven lesionado.

Para Soto, las lesiones más significativas que le produjeron a su hijo fueron cuando cayó al piso y le propinaron patadas en las costillas, en su rostro, provocándole múltiples fracturas, hematomas y contusiones. «No es que le pegaron así nomás, lo reventaron a patadas», sostuvo.

«Cuando me trajeron al calabozo, tenía en mis manos mi billetera y un atado de cigarros. En el acta que me quieren hacer firmar que no figuraba que tenía dinero y que solo poseía mi carnet de vacunación, documentación de mi moto y mi tarjeta del banco. Yo exigí que me devuelvan mi plata y me pegaron por decir eso«, expresó el denunciante.

Luego de las agresiones, estando libre, Castillo permanece en la vereda de la institución policial a la vista de los transeúntes, quienes ayudan al joven a llamar a su mamá y a una ambulancia del hospital Francisco López Lima, ya que no podía moverse debido a su fractura de tibia.

Así se encontraba el joven, momentos previos a su traslado al centro de salud pública. Foto Gentileza.

Se les fue la mano. No quiero que ninguna persona pase por esto nunca más Laura Soto, madre Luis Castillo, el joven detenido y lesionado.

El 1 de enero, la familia se acercó a realizar la denuncia a la fiscalía. Debido al mal estado de salud en la que se encontraba el joven agredido, recién ayer pudo acercarse presencialmente a ratificar la denuncia en contra del personal de la fuerza pública. Además, realizaron distintos análisis para completar el historial clínico.

«Vine a pedir el informe policial tal como me pidieron desde la fiscalía. Me atendió un suboficial de muy mala manera y con muy malos modales. No me quisieron dar nombres ni rangos. Se quién fue, conozco la cara del policía que golpeó a mi hijo, pero no se su nombre ni el del resto de los efectivos que fueron cómplices callándose«, declaró Soto.

El joven se dedica a la metalúrgica y ahora se encuentra sin poder trabajar producto de las lesiones que tiene. Entre la que se destaca una importante fractura en el rostro, por la cual necesitará una intervención quirúrgica con un cirujano maxilofacial -especialista en este tipo de lesiones- y que no pueden encontrar en Roca.

«No me puedo tratar porque no tengo los medios suficientes para hacerme cargo de los costos de nada. En el hospital me pudieron hacer la tomografía de buena voluntad, porque con mi obra social tenía un costo de 10 mil pesos y esa es plata con la que no cuento, ya que gano 48 mil pesos por mes», relató Castillo.

Me acuerdo de la cara del policía que me pegó porque no me pude dormir de la indignación que me generó que me golpearan así. Nunca estuve detenido Luis Castillo, joven denunciante.

La familia asegura que este no es el único caso de represión policial que se produce en Roca, en el último tiempo. Aseguran que, cuando le hicieron el peritaje al joven, averiguaron que no es la primera vez que pasa esto en esa comisaría. «Muchos chicos llegan con casos similares pero llega la prueba de reconocimiento y las causas se caen. No se porqué pasa esto, no me pudieron explicar«, culminó Soto.

Este medio intentó comunicarse con las autoridades de la Unidad Regional II, pero no respondieron al requerimiento periodístico.