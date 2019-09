Denuncian que el gobierno de Neuquén no cumplió con oncología pediátrica

El Foro en Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes denunció públicamente que el gobierno provincial incumplió con la resolución de la Cámara Civil que le ordenaba acondicionar las instalaciones del área de oncología pediátrica del hospital Castro Rendón.

En febrero de 2018 la defensora Andrea Rappazo presentó un amparo que tenía tres ejes: pedía la creación de habitaciones de aislamiento para la internación de pacientes inmunosuprimidos, la construcción de una sala de juegos terapéutica y de un espacio destinado a la escuela hospitalaria. De esta manera el Castro Rendon reunía los requisitos que impone el Instituto Nacional del Cáncer y que marcan un estándar de atención.

La jueza laboral, Claudia Zapata, declaró inadmisible la acción de amparo. Dijo que la vía elegida no era la adecuada y que no se revelaba como evidente “un grave e irreparable daño”. Esa decisión fue revocada por la Cámara. En noviembre la magistrada rechazó la petición. Señaló que el servicio: “no se ha discontinuado, incluso se han otorgado medicamentos y cuando así lo requería el tratamiento han sido derivados los pacientes niños a Buenos Aires o a Cipolletti.”

Rappazzo insistió y en marzo de 2019 la Cámara le dio la razón. Ordenó a la provincia que tome acciones concretas y que en un plazo, que no exceda los cuatro meses, presente un plan de obras. La defensora constató, finalizado el período, que no se había hecho lo solicitado. El Estado provincial sostuvo que llevó adelante la restauración -colocar una puerta de emergencia y/o pintar- y que la solución de fondo vendrá con la construcción del hospital Norpatagónico. Zapata consideró cerrado el conflicto.

“La jueza no acepta visitar el servicio de pediatría, y ante los argumentos del gobierno respecto de las refacciones efectuadas, decide dar por cumplida la sentencia”, planteó Nara Osés, integrante del Foro. Enfatizó que se cumplió con la medida cautelar (acciones paliativas), pero no con el amparo. Y agregó: “el gobierno presenta otras respuestas, no referidas a los niños internados inmunodeprimidos, por ejemplo, explica que se inauguró el anexo de especialidades pediátricas. Y que docentes de la escuela hospitalaria tendrán su espacio en calle Diagonal España 123. Si los niños no pueden deambular, tendrán clase a pie de cama.”

Osés anunció que pedirá una reunión con las ministras de Salud y de Educación. También con el Tribunal Superior de Justicia, ya que, indicó, hay “una jueza que no aplica el derecho de la niñez, que no aplica la Convención”.

En números 4 meses es el plazo que la Cámara Civil le impuso al gobierno para que presente un plan de obras.

*Opinión

La jueza que no aceptó recorrer el hospital Castro Rendón

La defensora de los Derechos del Niño, Andrea Rappazzo, le pidió en febrero de 2018 a la jueza laboral Claudia Zapata, que recorriera el sector dónde funciona el área de oncología pediátrica en el hospital Castro Rendon, el de mayor complejidad del sistema público de salud. Que constatara el estado de las instalaciones dónde conviven los pacientes y sus familias, médicas y maestras.

“El gobierno no quiere cumplir la sentencia de la Cámara y la jueza, a quien la defensora le pide ir en dos oportunidades durante este proceso, tampoco va a mirar. La jueza no conoce el lugar”, asegura Nara Osés, integrante del Foro en Defensa de los Derechos de los Niños, que supo ser defensora.

En todo este trámite, que lleva ya un año y siete meses, Zapata ha resuelto sin ver. Prefirió, como dice el cantante Wos en su tema “Canguro”, no salir y quedarse “en la nube donde nadie sube.”