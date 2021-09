Denunciaron penalmente a concejal de Regina por una sesión sin quórum

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Hugo Cerda, fue notificado este miércoles de una denuncia penal en su contra presentada por el presidente del Deliberante local, Edgardo Vega (JSRN), por haber iniciado hace 15 días atrás una sesión sin quórum.

La presentación de la denuncia había sido anticipada por Vega, al considerar que el concejal del Frente incumplió con las normativas que regulan el funcionamiento del legislativo municipal; en tanto que Cerda, también adelantó que renunciará a sus fueros para no entorpecer la investigación judicial.

La denuncia fue formulada ante la fiscal Juan Carlos Luppi, de la Fiscalía Descentralizada de Villa Regina, quien a través de un mandamiento policial notificó a Cerda del inicio de la investigación.

Según se pudo saber, la denuncia presentada por Vega es para que se determine si Cerda incurrió en abuso de autoridad y usurpación de cargo, al haber dado inicio a una sesión del Concejo Deliberante que no se pudo realizar por no tener el quórum necesario ante la ausencia de seis de los diez concejales.

“Hoy fui notificado de la denuncia penal que me hizo el presidente del Concejo, Edgardo Vega de JSRN, por ir a sesionar el día que no dieron quórum. Cuando en política te encargas de denunciar las acciones políticas y no en resolver los problemas de la gente es porque el cargo te queda grande”, sostuvo por su parte Cerda.

Al mismo tiempo apuntó que “lamento profundamente, con los grandes problemas de inseguridad que hay, que un político distraiga la atención de un fiscal para que atienda sus caprichos personales. Ojalá de la misma manera se hubiera acercado a la justicia para que opine si el siendo funcionario público y socio de la empresa Zavecom, puede hacer contratos con el municipio y así despejar cualquier duda”.

Por otra parte, remarcó que “a raíz de toda esta situación vamos a tener que empezar a visibilizar cuestiones que hacen a incumplimiento de la función de gobierno. Por caso el llamado a concurso para cubrir el cargo de Juez de Faltas suplente que debía convocar el intendente, y se mantiene desde hace dos año una persona designada por decreto”.

“Con la situación de Vega y (Luis) Fiordelli -por ser proveedores del municipio y a su vez funcionarios- entendemos que hay un incumplimiento por incompatibilidad de la función. Obviamente comprendemos que a los vecinos hay otros temas que le preocupan”, dijo Cerda.

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, la semana anterior presentó al Concejo Deliberante su posición de renunciar a los fueros para no entorpecer la investigación judicial, al tiempo que también hizo una presentación ante la Fiscalía Descentralizada para “ponerse a derecho” por el anuncio de la denuncia.