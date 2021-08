No sesionó el Deliberante de Regina y desató fuerte cruce entre concejales

Seis concejales se ausentaron y no hubo sesión en el Deliberante de Regina.

Por la ausencia de seis de los diez concejales, la sesión del Deliberante reginense convocada para el jueves no pudo llevarse adelante, aunque la situación desencadenó un fuerte cruce de acusaciones entre los representantes del Frente de Todos y de Juntos Somos Río Negro. Incluso, el presidente del cuerpo, Edgardo Vega (JSRN), no descartó la posibilidad de realizar una denuncia penal por presunta usurpación de cargos.

La sesión había sido convocada para el jueves, donde entre otros puntos del temario se iba a analizar un proyecto de resolución impulsado por Hugo Cerda, que preside el bloque del FdT, para modificar el sistema de contratación de personal en el Concejo. Actualmente la contratación o desvinculación se realiza por resolución del presidente del cuerpo.

Sin embargo, en el horario previsto para el inicio solo estaban presentes Cerda, Natalia Vergara y Gabriela Figueroa, del bloque del FdT, y Agustina Fernández (JSRN), mientras que Vega, Claudia Maidana y Silvio Rodríguez del bloque del JSRN se excusaron de participar, María Eugencia Paillapi del bloque de Somos Villa Regina, también adelantó su ausencia, y el concejal Carlos Rodríguez (SVR), estará ausente por estar afectado por covid-19. De igual forma Martín Vesprini (FdT), también informó su imposibilidad de participar de la sesión.

No obstante, y pese a la falta de quórum, Cerda dio inicio a la sesión del legislativo municipal, para dejar constancia de la ausencia de la mayoría de los ediles. A su vez calificó la situación como "inédita" y de "acefalía" por la no presentación de las autoridadades del cuerpo.

"Es la primera vez en la historia que el oficialismo sea del color que sea no se presenta para dar quórum; y menos que falte el Presidente y la Vicepresidenta, y no informen al resto de los concejales que no se presentaban dejando acefalo al Concejo", sostuvo Cerda.

A su vez Cerda, Vergara, Figueroa y Fernández, conminaron a los concejales ausentes a presentarse este viernes para dar continuidad a la sesión iniciada el jueves.

"Lo que hicieron es una irregularidad, ante la falta de quórum, no se puede iniciar la sesión del Concejo Deliberante en minoría", comentó por su parte el concejal Silvio Rodríguez, que remarcó que mediante las vías habilitadas los ausentes adelantaron que no participarían de la sesión.

Comentó además que el presidente del cuerpo, ya informó a la totalidad de los concejales que esta semana no habrá sesión y convocó para el jueves de la semana próxima a sesión ordinaria, donde se tratará el temario pendiente y los nuevos temas que ingresen al Deliberante.

Por su lado, Edgardo Vega en declaraciones a LU16, remarcó que está analizando realizar una presentación judicial para que se analice la conducta de los concejales al incumplir con las normativas de funcionamiento del Deliberante y por una posible usurpación de cargos, al asumir la presidencia del cuerpo para iniciar la sesión sin contar con la cantidad de concejales mínimos necesarios para tener el quórum.