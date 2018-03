Federal A: Diego Guevara, el refuerzo inesperado de Deportivo Roca

El 17 de febrero del año pasado en el estadio José María Minella de Mar del Plata, la ilusión y proyección profesional de Diego Guevara mutó en rabia y dolor. Era la primera fecha del campeonato y lo que se suponía como una temporada llena de buenas expectativas, se transformó en el peor día de su vida deportiva.

“Me acuerdo como si fuera hoy del momento de la lesión. Ya perdíamos 3-0 (ante Alvarado), estaba con bronca y fui con todo a buscar una pelota al costado. No apoyo bien el pie, siento como que se me traba la rodilla y empiezo a sentir un cosquilleo adentro. No me pude mover más. Los muchachos me decían que por ahí era sólo un esguince, pero no”. El diagnóstico fue lapidario: rotura de ligamentos cruzados. Guevara, uno de los mejores jugadores de Deportivo Roca, quedaba afuera de todo.

El pasado domingo, ante el mismo rival, medio año después y en la última fecha de la zona campeonato, Guevara supo que el tiempo es veloz, aunque no parezca. Entró en el ST, hizo un gol y recibió una ovación como nunca antes en el Maiolino.

P - ¿En algún momento de tu recuperación pensaste realmente en que podías volver para este campeonato?

R- Yo sacaba cuentas y el traumatólogo me decía que recién después de los seis meses podíamos empezar a hablar. Fue así que de a poco me fui resignando a que mi vuelta no iba a ser en este torneo. Sin embargo, la recuperación la rodilla empezó a responder bien y acá estamos. La ansiedad juega también eh... Veía a los chicos jugar acá, yo los acompañé siempre de local, y como a los tres meses cuando me quise apurar, la rodilla me empezó a molestar. Ahí saqué el pie del acelerador y entendí que debía esperar. No quedaba otra.

P- Igual tuviste una recuperación más rápida que lo habitual.

R- Si. A los cinco meses ya estaba haciendo fútbol y tachaba los días que me faltaban para volver. Empece a ver que podía estar justamente ante Alvarado. Cuando tenés este tipo de lesiones, hay mucho tiempo para pensar. Querés volver cuánto antes. Pero si uno quiere realmente seguir con esto, debe cumplir los pasos que dictan los que más saben. Así lo hice y pude regresar incluso antes de tiempo.

P- ¿En qué momento te dijo Laspada que ibas a entrar contra Alvarado?

R- Antes de que termine el primer tiempo, ya me venía diciendo que vea los espacios que estaba dejando el 3. Me dijo que iba a entrar por Facu (Ruiz) y que iba a hacer el carril derecho. Así que en la entrada en calor ya estaba mentalizado. Me puse un poco nervioso cuando Mauro me llamó y se me mezclaron un montón de cosas: la familia, los amigos, la gente que siempre me apoyó... Rescato mucho el apoyo del público que me pidió y que coreó mi nombre cuando marqué el gol. Realmente fue muy emocionante.

P- ¿Les viene bien el parate de una semana antes de que comiencen los playoffs?

R- No sé... Estábamos en un ritmo muy bueno. A veces es preferible seguir pero por otra parte nos viene bien para recuperarnos en lo físico. Ahora hay que enfrentar a rivales con mayor poderío, con otra jerarquía. En estos mano a mano tenemos que hacer la diferencia en el sintético y la cuestión física será clave.

P- Para este primer cruce de playoffs, ¿rival conocido o por conocer, qué preferís?

R- Según como lo mires podés optar por uno u otro, pero lo importante será volver con los once para jugar la vuelta en el Maiolino. No tenemos un plantel amplio así que eso es para mí lo más importante.

P- ¿Dónde está el secreto de este grupo que a pesar de las dificultades ya conocidas, ha podido seguir creciendo?

R- La unión. Esto se construye en la semana, en cada entrenamiento... Funcionamos de manera colectiva, con errores claro, pero si alguno de nosotros baja la intensidad en los partidos, el equipo lo nota. La idea fundamental, y que no se negocia, es que todos tiremos hacia un mismo objetivo.