Roca, Independiente y un empate que no le sirve a ninguno de los dos

El clásico de las urgencias terminó con los mismos interrogantes con los que comenzó. Deportivo Roca e Independiente, habitantes de la parte baja de la tabla, de alguna manera justificaron en la noche del viernes en el Maiolino, su flojo presente en este torneo Federal A.

El empate final 1-1 no se sirve a ninguno de los dos. Es verdad que el Depo intentó más, pero no lo suficiente como para justificar una ventaja que no tuvo en todo el desarrollo. El equipo neuquino estuvo cerca de llevarse el premio mayor con un gol casi casual del ex Roca Jonathan Valenzuela. Sin embargo, y cuando al reloj le quedaba poco margen, José Lincopán salvó un punto para un equipo que sigue en deuda.

El partido fue decididamente malo en el primer tramo del primer tiempo. Si la cautela, el riesgo a la equivocación, se impone sobre la audacia, el resultado será más que previsible.

El Depo pudo haber empezado a mandar en el juego desde el primer minuto cuando Maxi Prioreschi habilitó a Hugo Prieto, pero el delantero, entre el sintético mojado y sus dudas a la hora de sentenciar a Pontet, terminó perdiendo el duelo con el arquero del Rojo. Fue lo más cerca del desequilibrio que tuvo el encuentro en la primera media hora.

Independiente en este lapso, intentó llegar cada vez que Manolo Berra abría el balón hacia la izquierda para los centros cruzados de Alexis Villacorta, una situación de juego que molesta y mucho al Depo. Por esa vía, López Quintero tuvo una clara pero su cabezazo se fue por arriba del travesaño llegando al cuarto de hora.

El Depo, que había sido un canto a la equivocación, cambió el chip en los últimos 20’ antes del descanso y de a poco comenzó a acorralar al Rojo. Si Guajardo y Prioreschi se activan, el Naranja recupera su mejor color. Hubo un claro penal de López Quintero a Ostapkiewicz tras un córner de Prioreschi; en otro envío del Ruso, Gonzalo Garavano metió un cabezazo que se estrelló en la base del palo derecho de Pontet. Era el mejor momento del Depo en el partido.

Antes del cierre de la etapa inicial, Guajardo quedó de espaldas al arco rojo y de media vuelta, la puso en el ángulo pero en la parte exterior de la red.

Para el segundo tiempo, Guajardo cambió posición con Prieto con la intención de que Kevin, a través de su gambeta, preocupe al fondo rojo. La apuesta se cumplió a medias porque si bien Guajardo cada vez que se despegaba de la marca algo insinuaba, no había precisión en la segunda jugada y todo se diluía.

La entrega pasó a ser el único recurso de Roca y de a poco Independiente comenzó a hacer su negocio e incluso tuvo el gol pero Jeldres remató desviado desde una buena posición.

Las únicas aproximaciones del Depo en esta parte del partido fueron dos tiros libres, ambos desviados, de un especialista como Aguirre, que anoche estuvo apagado como el resto de sus compañeros.

Hasta que a los 32’, un tiro libre desde la derecha ejecutado por Valenzuela, no fue conectado por nadie en el área, el pique descolocó a Di Grazia y el balón ingresó al segundo palo. En una acción similar a tantas veces con la camiseta del Depo, el Pocho, en el Rojo desde esta temporada, ocultó su cabeza con la camiseta y pidió perdón a los hinchas naranjas, mientras sus compañeros celebraban sin importar las emociones mezcladas del inesperado goleador. La ley del ex en su máxima expresión.

Roca fue con lo que le quedaba, sobre todo empuje, y luego de un centro que Pontet le sacó a Roberti de manera espectacular, el arquero no pudo con la segunda jugada. José Lincopán le rompió el arco y salvó a Roca de una nueva derrota.

A Independiente se le cayó el negocio cuando al partido no le quedaba nada, aunque se llevó un punto de visitante. Lo del Depo, a pesar de la igualdad agónica, sigue siendo preocupante. No gana desde hace una rueda, en su único triunfo en lo que va del torneo: ante Cipolletti, el mismo rival al que enfrenta el miércoles en la Visera.