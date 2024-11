Advíncula, afuera para enfrentar a Gimnasia: la fuerte decisión de Fernando Gago en Boca

Advíncula dejaría el once titular ante Gimnasia por la Liga Profesional.

Boca ya no tiene chances de sumar un título en 2024. Tras la derrota de Boca ante Vélez, en semifinales de la Copa Argentina, Fernando Gago prepara el once para enfrentar a Gimnasia por la Liga Profesional y dejaría afuera a Luis Advíncula por su expulsión. Además, volvería a apostar por Sergio Romero en el arco.

Este domingo, Boca recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 25 de la Liga Profesional. Tras la eliminación del Xeneize en la Copa Argentina, sin dudas, la decisión más fuerte del DT sería la de excluir del primer equipo al peruano, titular indiscutido cada vez que estuvo disponible.

Según TyC Sports, en su lugar ingresará Juan Barinaga, que si bien por ahora no ha logrado afianzarse, el miércoles participó en el gol de Tomás Belmonte, que había adelantado al Xeneize 3-2. El exBelgrano tendrá un 2025 difícil con el regreso de Lucas Blondel, por eso esta podría ser una oportunidad muy importante de cara a lo que viene.

En lo que respecta al arco del club de La Riberta, Pintita le daría una nueva oportunidad a Chiquito Romero luego de otro flojo partido de Brey.

El resto del equipo también tendría variantes y tanto Miramón como Zenón serían suplentes este domingo en la Bombonera. El exGimnasia sigue sin mostrar un rendimiento parejo y por él podría ingresar Milton Giménez.

Por su parte, Kevin, quien tuvo una buena actuación durante los primeros seis meses en Boca, sería reempleazado Brian Aguirre. El exNewell’s ha tenido partidos destacados desde la llegada de Gago a la conducción técnica y por eso, todo indicaría que ingresaría en el lugar de Zenón.

Sin Merentiel, la lista de concentrados de Boca para recibir a Gimnasia

Fernando Gago dio a conocer la lista de concentrados de Boca para el partido ante Gimnasia, que se disputará este domingo, a las 21.45, en la Bombonera. La novedad más importante es la ausencia de Miguel Merentiel, quien había estado en la nómina para el encuentro con Vélez.

Las otras dos ausencias en relación a la última lista son Javier García y Jabes Saralegui. El García se quedó afuera debido a que el director técnico había llevado tres arqueros para el choque con el Fortín, mientras que el mediocampista juvenil no está entre las primeras opciones del entrenador.

En lo que respecta a Gary Medel no había sido parte de la delegación que viajó a Córdoba por cuestiones futbolísticas, en esta oportunidad no está por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla frente a Huracán. El chileno deberá cumplir una fecha de suspensión, sin embargo, es muy probable que no continúe en el club.