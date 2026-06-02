Alarma para Uruguay: se lesionó una de sus figuras y podría perderse el Mundial 2026

Este martes 2 de junio se encendieron las alarmas en el Complejo Celeste. Giorgian De Arrascaeta, figura de Flamengo y de la selección uruguaya, sintió una molestia muscular y tuvo que abandonar la práctica a nueve días del inicio del Mundial 2026.

Según informó El País de Montevideo, el volante se retiró sentido del entrenamiento y será sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión, que podría tratarse de un desgarro.

Hasta el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no difundió un parte oficial sobre el diagnóstico ni sobre los plazos de recuperación. Sin embargo, algunos medios uruguayos especulan con un desgarro en la zona de los gemelos que lo dejaría fuera de las canchas durante aproximadamente tres semanas.

De todos modos, habrá mayor claridad una vez que se conozcan los resultados de los estudios. En caso de confirmarse un desgarro, lo más probable es que Marcelo Bielsa lo margine de la convocatoria para el Mundial y convoque a otro futbolista en su lugar.

Uruguay comparte el grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España. El conjunto charrúa debutará en la Copa del Mundo frente al seleccionado saudí el próximo 15 de junio. Además, en caso de avanzar de ronda, podría cruzarse con la Selección Argentina en los 16avos de final, dependiendo de la posición en la que finalicen ambos equipos en sus respectivos grupos.

Cabe resaltar que la Celeste llegará al Mundial sin amistosos de preparación. Bielsa reveló que evaluaban disputar dos encuentros antes del debut, pero finalmente desistió por la falta de rivales adecuados y el escaso tiempo de trabajo disponible.



