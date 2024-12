Alpine acelera por Franco Colapinto y crece la ilusión: los detalles de la negociación en la Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó su temporada en la Fórmula 1 al frente de Williams. El piloto que arrancó de la mejor manera, se fue apagando en el cierre del año y cuando parecía que no estaría en la próxima temporada, Alpine volvió a avanzar para contratarlo. En medio de los rumores, crecen las negociaciones.

La escudería francesa había aparecido en el radar del oriundo de Pilar hace algunos meses al igual que Red Bull, pero ahora volvió a la carga. Luego del Gran Premio de Abu Dhabi, volvieron a llamar su atención y ahora crecen las chances luego de la información que brindó la reconocida periodista brasileña Julianne Cerasoli.

«No está completamente descartada la llegada del argentino», sostuvo en el Podcast Pit Pass F1. Y además lanzó otra bomba sobre Alpine: «Flavio Briatore (asesor principal) está buscando una manera de deshacerse de Jack Doohan”. El piloto australiano forma parte de la escudería francesa desde 2022 y corrió en Abu Dhabi, en reemplazo de Esteban Ocon. Pero no tuvo su mejor presentación y dejó algunas dudas en el equipo.

Ahí es donde empieza la disputa por el asiento. Ocon liberará su lugar y Alpine todavía no definió quién lo ocupará. Desde la escudería ya confirmaron a Pierre Gasly, pero en el caso de Doohan, la brasileña soltó que «está en evaluación«. Esta situación continuará durante los test de pretemporada hasta el 15 de diciembre. Mientras tanto, Colapinto sigue a la expectativa de Briatore.

Sin embargo, Cerasoli remarcó que a pesar de la evaluación, el piloto australiano no es del gusto de Briatore. El asesor considera que no es lo suficientemente bueno y sería la excusa para dejarlo ir. «Flavio está siendo muy activo en el paddock hablando con todo el mundo, y no me sorprendería que ese fuera el caso«, planteó.

La frase que ilusiona a Colapinto en la Fórmula 1: «No creo que esté completamente descartado»

Aunque la periodista sumó más incertidumbre a la stiuación y opinó sobre Williams, la escudería que representa el argentino.

«Williams necesitaría algo de dinero. Así que no es algo barato para Flavio. Pero no creo que Colapinto esté completamente descartado«, señaló.

Sin chances de seguir representando a la escudería británica, con Alex Albon y Carlos Sainz Jr confirmados, el argentino de 21 años mantiene la ilusión. Con solo nueve carreras, ya despertó el interés de varios y Alpine es el principal interesado.