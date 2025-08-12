Argentina, con la neuquina Bonomi, se consagró campeona del mundo de beach hándbol en China

La Selección Argentina de beach hándbol, con Gisella Bonomi como una de sus figuras, le ganó a Alemania en el shoot-out y se consagró campeona del mundo en China. Luego un segundo parcial perfecto, Las Kamikazes prevalecieron 2-1 en la definición y se colgaron la medalla de oro en los World Games que se desarrollaron en la ciudad de Chengdu. Así ratificaron que son una potencia y que siguen en un nivel superlativo.

La definición venía con sed de revancha para las argentinas, dirigidas por Leticia Brunati. Es que las teutonas venían de superar a la Albiceleste en la última final mundialista (2-0), también desarrollada en tierras chinas, pero en Isla Pingtan y eso le daba paso a un partido muy especial.

La neuquina Gisella Bonomi es una fija del equipo y otra vez mostró un gran nivel.

Una gran final y el mejor cierre para Argentina

A estadio lleno, Argentina comenzó abajo y Alemania se llevó el primer parcial por 20-14, luego de aprovechar algunos errores y ser sólidos en ofensiva. Sin embargo, la respuesta fue letal porque el segundo set terminó 22-12 y, con el 1-1. fueron al shoot-out. En la decisiva tanda que definió el título, Las Kamikazes prevalecieron por 7-2 y se quedaron con una corona que fue muy festejada por la delegación argentina.

En las semifinales, Argentina había derrotado a España, también por 2-1 y un resultado mucho más ajutado: 20-15, 14-15 y 6-4 en la definición. Además de Bonomi, hubo grandes producciones de Zoe Turnes y Alma Molina.

La Albilceste tuvo un camino perfecto, sin ceder sets hasta las semifinales.

En la fase de grupos, el rendimiento de las Albicelestes fue perfecto. Participó en el grupo B y cerró con puntaje ideal gracias a las victorias sobre Portugal, Croacia y China, todas por 2-0. En cuartos de final, el equipo superó 2-0 a Vietnam y después llegaron los éxitos ante las potencias europeas.