Argentina goleó a Italia y avanzó a las semifinales del Mundial de hockey sobre patines

Argentina goleó a Italia y avanzó a las semifinales del Mundial.

La Selección Argentina de hockey sobre patines cumplió con su objetivo y avanzó a las semifinales de los World Skate Games que se disputan en Asunción, Paraguay.

Con el triunfo por 4-1 sobre Italia, el equipo nacional se metió entre los cuatro mejores del torneo y mantiene viva la ilusión de volver a pelear por el título.

Gonzalo «Nolito» Romero, con dos goles, Facundo Navarro y Lucas Martínez marcaron para el conjunto conducido por el Negro Páez, que resolvió con autoridad un cruce en el que partía como candidato.

Argentina había terminado segunda en el Grupo B, con seis puntos. Tras caer 2-1 ante Francia en el debut, se recuperó con un triunfo por 4-1 frente a Angola y una goleada por 4-0 ante Chile.

Por su parte, Italia había finalizado tercera en el Grupo A: perdió 3-2 ante España, goleó 10-2 a Suiza y cayó 4-0 frente a Portugal.

En semifinales, previstas para el viernes a las 20:00, el seleccionado nacional se medirá con el ganador del cruce entre España y Chile.

Argentina disputó las últimas tres finales mundialistas: perdió ante Portugal en 2019, se consagró campeón en San Juan en 2022 y cayó por 2-1 frente a España en la definición de Novara 2024.

Con el triunfo ante Italia, el equipo dio un nuevo paso en su objetivo de volver a estar en la definición y luchar por otra corona.

La polémica por el cambio de horario

En la previa del cruce de cuartos de final, el Consejo Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHsP) expresó su “profunda disconformidad” con la modificación del horario del partido ante Italia, que originalmente estaba previsto para las 14.30.

Según el comunicado, la organización dispuso el cambio a las 11.45 durante el encuentro frente a Chile, sin aviso previo ni consentimiento de la delegación argentina.

La entidad cuestionó que la decisión se justificara por compromisos televisivos de España y Portugal y señaló que Argentina también adquirió los derechos de transmisión, por lo que pidió que se respeten criterios de equidad y transparencia en la organización del torneo.