Ariel Suárez, el deportista que sonó para ser funcionario de Milei y ahora lo criticó en redes sociales

Ariel Suárez fue uno de los atletas más entusiastas ante el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023 e incluso su nombre sonó fuerte para encabezar la Secretaría de Deportes, promovido por Patricia Bullrich.

En poco más de dos meses de gestión, su opinión cambió y criticó duramente la falta de apoyo del gobierno a los competidores olímpicos.

Después de hacerse viral al salir a entrenar en plena cuarentena en el gobierno de Alberto Fernández en 2020, Suárez se sumó a Juntos por el Cambio al año siguiente por voluntad de Bullrich.

En 2023 compartió su alegría por la victoria de Milei en las elecciones y la propia Bullrich lo habría recomendado para ser Secretario de Deportes.

VIVA LA LIBERTAD CARAJOOOO !!!

Orgulloso de tener los huevos que ninguno tuvo para luchar por nuestra libertad y por todos los deportes.

Te vas @alferdez 👏👏👏 pic.twitter.com/qj8ox35FQM — Ariel Suarez (@suarezrow) December 8, 2023

Finalmente eso no ocurrió y el gobierno nombró a Daniel Scioli en una secretaría que también incluye a Turismo y Ambiente. Uno de motivos del enojo de Suárez es que no se nombre a un subsecretario.

Así esta el estado del deporte nacional hoy sin conducción y a la deriva.

No hay plata pero tampoco hay intención de gestión.

Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico.

Muy triste todo 😔. pic.twitter.com/bZM2D7OpJq — Ariel Suarez (@suarezrow) February 15, 2024

Comprendo que no hay Plata @JMilei pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub Secre en deportes.

No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera . pic.twitter.com/pBvLfMdkry — Ariel Suarez (@suarezrow) February 16, 2024

En una entrevista en la radio Once Diez (AM 1110), Suárez expresó: «¿Hace ya cuánto tiempo está el nuevo presidente? Estuvo muy poquito Ricardo (Schlieper) como subsecretario, y ahora se está hablando de un intendente también que viene de la rama del fútbol (Julio Garro, ex intendente de La Plata). No me gustó nada la designación de Daniel Scioli, porque creo que es más de lo mismo”.