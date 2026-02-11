Atento Colapinto: Alpine podría recibir un impactante aporte de un ex directivo de Red Bull

En la antesala a una nueva temporada de la Fórmula 1, las escuderías trabajan en los últimos detalles para estar a la altura, con nuevo reglamento y renovados monoplazas. En el caso de Alpine, el desafío pasa por mejorar su magra campaña del año pasado y necesita cambios urgentes. Si de números se trata, el team que tiene como pilotos titulares a Franco Colapinto y Pierre Gasly puso en venta casi un cuarto de sus acciones y un directivo top está muy interesado.

Se trata de Christian Horner, uno de los principales candidatos a subirse al barco de la escudería francesa. Fue despedido de Red Bull durante 2025, recibió una jugosa indemnización y, con importantes inversores con él, planea sumarse a Alpine para intentar replicar en este nuevo equipo lo que consiguió con Max Verstappen en la Fórmula 1.

Alpine negocia, con Briatore al margen

El team francés confirmó que hay negociaciones en marcha, pero que Flavio Briatore no está al frente de ellas. En cambio, Otro Capital, dueño del 24% en venta, ya dialogó con Horner al respecto, por lo que esta transacción es una posibilidad concreta.

Sky News reveló que el grupo inversor que está junto al expiloto británico es MSP Sports Capital, especialista en el ámbito deportivo, con experiencia en la Fórmula 1 dentro de McLaren. Para comprar ese 24% de Alpine, los inversores que se asocien a Horner deberán desembolsar alrededor de ¡600 millones de dólares!