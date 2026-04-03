Hallaron el cuerpo del hombre de 88 años en zona de los tres puentes del canal grande. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro confirmó este viernes el hallazgo sin vida de Benigno Leonel Rivarola, el hombre de 88 años que era intensamente buscado desde el miércoles en la localidad de Ingeniero Huergo.

El operativo de búsqueda se había activado tras la denuncia realizada por un conocido, quien alertó que no lograba ubicarlo en su vivienda. Según el parte emitido por la Comisaría 16°, Rivarola había sido visto por última vez el miércoles alrededor de las 12:30.

Hallaron sin vida al hombre de 88 años que era intensamente buscado en Ingeniero Huergo

El hombre, de 1,82 metros de altura, contextura delgada, tez blanca y cabello canoso en los costados, era buscado mediante un amplio despliegue que incluyó a distintas unidades policiales y la colaboración de la comunidad.

Finalmente, cerca de las 14:30 de este viernes, su cuerpo fue encontrado semisumergido en el canal principal de riego, en proximidades del sector conocido como los Tres Puentes, durante un rastrillaje en el que participaban efectivos de la Comisaría 16°, la Brigada de Investigaciones, la División Canes, la Brigada Rural y la Brigada Motorizada de Apoyo.

Las tareas se habían concentrado en ese sector luego de que cámaras de seguridad registraran al hombre caminando en dirección al canal, y tras el seguimiento realizado por los perros de la División Canes, que marcaron un punto cercano a un sector de saltos de agua donde se perdía el rastro.

Tras el hallazgo, personal de bomberos trabajó en la extracción del cuerpo, mientras que por disposición de la fiscalía intervino el Gabinete de Criminalística de Villa Regina para realizar las pericias correspondientes.

El cuerpo será trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte. La investigación continúa en curso.