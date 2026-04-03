Artemis II: así se vive el viaje hacia la luna

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA han encendido sus motores y se dirigen a toda velocidad hacia la Luna. Foto: AP

La misión Artemis II avanza en su trayecto hacia la Luna luego de que sus cuatro astronautas dejaran la órbita terrestre tras una maniobra clave realizada el jueves. Desde entonces, la nave se encuentra en fase de crucero, alejándose progresivamente del planeta.

El recorrido hasta la Luna, ubicada a más de 384.000 kilómetros de la Tierra, tomará entre tres y cuatro días. Durante ese tiempo, la tripulación ejecuta pruebas para verificar la fiabilidad de todos los sistemas, clave en una nave que nunca antes había transportado humanos.

A bordo de la cápsula Orion, la tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, continúa realizando chequeos técnicos y monitoreando los sistemas. En la estrecha cabina, del tamaño de una furgoneta, los astronautas flotan en microgravedad, realizan tareas de rutina y mantienen contacto con la NASA y sus familias.

En las primeras horas de vuelo surgieron algunos inconvenientes técnicos menores, entre ellos un problema con el inodoro de a bordo, un sistema complejo en condiciones de microgravedad. La falla fue detectada rápidamente durante los chequeos iniciales y resuelta por la propia tripulación sin afectar el desarrollo de la misión. “Me enorgullece llamarme fontanera espacial”, bromeó Christina Koch tras hacerse cargo del arreglo durante una transmisión en vivo.

La misión no contempla un alunizaje: el objetivo es orbitar la Luna, pasar por su cara oculta y luego iniciar el regreso a la Tierra, previsto para el 10 de abril. Este viaje resulta clave para validar sistemas y procedimientos de cara al regreso de humanos a la superficie lunar en 2028 y a futuras misiones hacia Marte.