Colapinto, bajo presión en Alpine: ¿qué dijo el director Steve Nielsen?

Nielsen no anduvo con vueltas y pidió puntos desde el arranque. Será un año vital para Franco y todo el equipo. (Archivo)

Tras la presentación y las primeras pruebas del flamante A526, la escudería Alpine encara una temporada llena de ilusiones. Se les renovó la confianza a Franco Colapinto y Pierre Gasly, luego de un 2025 muy complicado y el objetivo es claro: meterse de lleno en la zona de puntos.

Steve Nielsen, director deportivo de la escudería francesa, se mostró confiado en el rendimiento de la nueva unidad e impuso objetivos de alto vuelo: «Quiero correr todas las semanas y, con suerte, sumar puntos. No lo conseguimos (en 2025). Hubo algún fin de semana en el que competimos por los puntos, pero, con demasiada frecuencia, nos hemos quedado muy atrás«.

«Sumar puntos cada fin de semana»

Nielsen agregó que “ese no es el lugar que le corresponde a este equipo. No es el lugar que tradicionalmente ocupa Enstone. No es lo que quiere Alpine, y no es donde ninguno de nosotros quiere estar. Así que tenemos que correr en la parte alta de la zona media para sumar puntos cada fin de semana, y creo que hemos hecho todo lo correcto”.

Alpine mantuvo el equipo para el 2026 y apuesta a la recuperación.

Sobre el Alpine A526, las ilusiones son las más altas gracias a la llegada del nuevo motor Mercedes y la actualización de piezas fundamentales: “Todos los equipos que construyen un coche nuevo te dirán que es bueno. Lo que realmente decide es lo que ocurre en el circuito”.

El 2025 quedó atrás y será recordado como uno de los peores años de la escuadra: “La decisión que tomamos de cambiar pronto, aunque sabíamos que sería difícil, resultó ser aún más difícil de lo que pensábamos. Seguimos los desarrollos de los demás lo mejor que pudimos y vimos las nuevas piezas que incorporaban. Tenemos un sistema de seguimiento y estábamos más o menos en la parte baja porque cambiamos pronto y los demás seguían incorporando mejoras».

Esta semana será la segunda tanda de pruebas, en Bahrein, y luego llegará la recta final hacia la jornada inaugural, prevista para el 8 de marzo en Australia.