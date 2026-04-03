Hallaron asesinada a una investigadora del CONICET en Santa Fe: investigan un femicidio seguido de suicidio

Silvina Rosa Drago y su pareja fueron hallados sin vida en su vivienda del barrio Candioti Norte.

El hallazgo sin vida de la investigadora del Conicet Silvina Rosa Drago y su pareja en su vivienda del barrio Candioti Norte causó conmoción en todo el país. Ahora la Justicia investiga el hecho bajo la principal hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

El episodio se descubrió en una casa ubicada sobre calle Necochea al 4000 en Santa Fe, luego de que un familiar se acercara al domicilio ante la falta de respuestas de la mujer, de 56 años, y de Héctor Osvaldo Riego, de 63. Al ingresar, encontró a ambos sin vida y dio aviso inmediato a las autoridades.

Investigadora del CONICET fue encontrada sin vida en Santa Fe: la hipótesis

Según el reporte policial, los dos cuerpos presentaban heridas de arma de fuego. Drago tenía al menos ocho disparos, mientras que Riego presentaba una única herida compatible con un suicidio. En el lugar también fue hallado muerto uno de los perros de la vivienda, mientras que otro animal resultó herido.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios, encabezada por Estanislao Giavedoni, que dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias. Además, ordenó la asistencia veterinaria para el animal sobreviviente.

En la escena, peritos secuestraron una pistola calibre 6.35 que se encontraba debajo del cuerpo del hombre. Las primeras estimaciones forenses indican que las muertes se habrían producido unas 24 horas antes del hallazgo, aunque la secuencia de los hechos aún es materia de investigación.

Su muerte generó un fuerte impacto en el mundo académico

El caso generó un fuerte impacto en el ámbito académico. Drago era investigadora superior del CONICET, bioquímica, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Contaba con una extensa trayectoria, con más de 165 publicaciones científicas y una destacada labor en la formación de profesionales.

Además, dirigía carreras de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral y había sido distinguida como “Santafesina Destacada” en 2023 por su aporte al desarrollo científico.

Desde la Facultad de Ingeniería Química de la UNL expresaron su pesar mediante un comunicado y decretaron duelo institucional. “Acompañamos a familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento”, señalaron.

La causa continúa en investigación para reconstruir con precisión lo ocurrido dentro de la vivienda.

Con información de Infobae.