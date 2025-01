Australian Open: del abandono de Djokovic a la final 1-2 entre Sinner y Zverev

La tercera fue la vencida. Después de caer en las dos semifinales previas en el Australian Open, Alexander Zverev logró avanzar a su primera final luego de superar a Novak Djokovic, quien se retiró por lesión justo cuando el alemán había ganado 7-6 (5) un dramático primer set de 81 minutos. El número 2 del planeta irá por la gloria (su primer Grand Slam) ante Jannik Sinner, el 1, que dejó en el camino a Ben Shelton por 7-6 (2), 6-2 y 6-2. Así, los organizadores tienen la definición soñada entre los dos mejores tenistas del circuito.

Sinner va por la doble corona en Melbourne.

“Por un lado, estoy feliz de estar en la final. Por otro lado, no hay un jugador que respete más en el tour que Novak, ha sido uno de mis amigos más cercanos, siempre puedo llamarlo por un consejo, hemos llegado a hablar por horas. Esperaba un duro partido, y hemos tenido un primer set de mucha calidad, pero todo ha terminado así. Solo tengo respeto para él”, dijo Zverev después del triunfo.

El alemán, de 27 años, había perdido en las semifinales de 2020 (Thiem) y en las de hace un año (Medvedev). Empezó con récord de 4-8 ante Djokovic y de 0-1 con el serbio en este certamen, pero todo se facilitó ante Nole, que jugó condicionado por una lesión en la pierna derecha y por eso abandonó al término del primer parcial.

Zverev intentó alargar los puntos y tuvo sus frutos. Por algo ganó 14-8 los peloteos de más de nueve golpes y 15-10 de entre cinco y ocho. Y aunque no pudo concretar los cinco break points que generó, salvó los tres que enfrentó con el saque.

Sinner lo ganó en sets corridos

Jannik Sinner, vigente campeón, asumió la responsabilidad para alcanzar el partido por la copa con una soltura imponente. A sus 23 años, encaramado a la cima del ATP Tour repleto de seguridad, el de San Cándido fue muy superior a Ben Shelton y lo resolvió tranquilo después de un arranque marcado por la paridad.

Shelton no pudo ante la potencia de Sinner.

«La primera manga ha sido muy dura pero crucial», dijo Sinner. «Sentí que él no estaba sirviendo a su mejor nivel. El porcentaje no era tan alto como hubiera deseado. Creo que ambos restamos mejor que sacamos. Los primeros sets siempre son muy importantes. Te dan mucha confianza y ambos teníamos mucha tensión. Me siento feliz por cómo he manejado la situación«, completó el N°1.

Zverev domina el historial

Sinner buscará el trofeo ante uno de los jugadores más incómodos de su carrera. El italiano citará en la final del domingo (a las 5:30) a Zverev, hambriento como ninguno por conquistar su primer grande. El de Hamburgo, que domina por 4-2 el historial Head2Head ante Jannik, ha vencido en los dos precedentes de Grand Slam sobre superficie dura. Eso sí, ambos duelos se libraron lejos de Melbourne y antes de que Sinner levantará el primer major de su carrera.