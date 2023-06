Ailén Lascano Micaz se convirtió en la primera nadadora de Río Negro en cruzar el Canal de la Mancha

Se trata de Ailén Lascano Micaz, una joven viedmense nadadora de aguas heladas, quién cumplió un nuevo desafío en su carrera. Esta vez, nadó sin descanso durante 13 horas desde Inglaterra hacia Francia por Canal de la Mancha.

La prueba comenzó anoche a las 22 (hora argentina) en compañía del capitán Stuart Glesson y su equipo de Sea Leopad. La deportista que se supera en cada prueba puso en marcha el desafío de cruzar de Dover (Inglaterra) a Francia.

El Canal de la Mancha, que divide a Francia y Gran Bretaña, tiene una longitud aproximada de 560 km y en esta oportunidad, la nadadora viedmense logró el cruce del canal en 13 horas sin descanso.

Tras casi 14 horas de braceo, Ailén pudo concretar uno de los grandes desafíos que tenía como deportista extremo de aguas heladas. Sobre el final, se creía que podría haber una desviación que impediría que la joven rionegrina llegue a la costa pero finalmente pudo subirse a las rocas para celebrar un nuevo hecho en su carrera.

Se convirtió en la primera nadadora de la Provincia en realizar la proeza, donde debió cumplir con las estrictas regulaciones impuestas por la Channel Swimming Association para dar como superado el cruce.

Según establece, no se permite ninguna ayuda artificial, excepto gafas, gorro (no de neopreno), pinzas para la nariz, tapones para los oídos y un traje de baño clásico que no ofrezca ni protección térmica ni flotabilidad.

Debido a la suma de todos los requisitos y la exigencia física requerida, muy pocos nadadores han completado la prueba desde 1875, cuando fue culminada por primera vez por el inglés Matthew Webb.

En la actualidad, más de 2.700 nadadores y nadadoras lograron el objetivo de cruzar el Canal de la Mancha y Ailen es una de ellas.

La nadadora de Viedma también quedó a un paso de conseguir la Triple Corona de Aguas Abiertas, luego de superar en 2021 el desafío 20 Puentes de la isla de Manhattan y ahora atravesar el Canal de la Mancha.

Le queda un desafío: el canal de Santa Catalina, ubicado en California, Estados Unidos para obtener el galardón internacional.