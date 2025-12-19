Bariloche tendrá nuevo circuito para el Mundial de Motocross que se disputará en 2026

Se presentó en Bariloche la fecha del Mundial de Motocross, el próximo 7 y 8 de marzo. Foto: Gentileza

Bariloche será la sede de una nueva fecha del Mundial de Motocross que se disputará el 7 y 8 de marzo de 2026, en un circuito nuevo, diseñado exclusivamente para el evento con estándares internacionales, en las inmediaciones del Parque Tecnológico y Productivo (Pitba).

La ubicación es una novedad. Se trata de un predio ubicado en las adyacencias del parque, con acceso sobre la Ruta 40, en el tramo de la Circunvalación, ubicado a 5 kilómetros del aeropuerto internacional.

La fecha de Bariloche de la MXGP Argentina significa el regreso del evento deportivo a la Patagonia, luego de ocho años de realizarse en Villa La Angostura, y en coincidencia con la décima edición en el país.

La competencia se realizará en el predio lindero al parque, una zona agreste, con desniveles, que fueron vistas como propicias para trazar el nuevo circuito. “Estamos en etapa de diseño del circuito”, señaló David Eli, director de +Eventos y organizador general del MXGP en Argentina, al realizarse hoy la presentación del evento que generará un impulso turístico en la región cordillerana.

En esta competencia se esperan 80 corredores de distintos países del mundo y la carrera se televisará el domingo con cuatro horas ininterrumpidas. Para ello se diseñará un circuito de televisación con 18 cámaras en puntos estratégicos para tener las mejores imágenes del recorrido.

Un circuito homologado internacionalmente

“Es un circuito nuevo, que no tiene vicios, hemos contratado a un diseñador que viene de Europa, que diseñará un circuito que está en la cresta de la ola de la tecnología”, dijo Eli ante la consulta de RÍO NEGRO. Remarcó que “se va a diseñar un circuito desde cero y eso tiene sus ventajas, justamente que sea un circuito homologado en forma internacional y que cualquier evento de la región de toda América lo pueda utilizar”.

David Eli, organizador de MXGP en Argentina. Foto: Gentileza

Indicó que el diseño está en la idea que ahora se “debe materializar pero estamoscon muchas ganas de trabajar, hay mucho compromiso y hemos elegido a lo mejor de Europa para que lo haga”.

Destacó que el predio tiene una dimensión importante que no fija límites a la capacidad de público y además de las cuestiones técnico-deportivas, se busca “comodidad para el público”.

«Uno piensa en este evento que hace ya 10 años que está en la región. Bariloche tiene un gran potencial y por eso estamos de vuelta aquí, en el sur». David Eli, organizador de MXGP en Argentina.

Eli se refirió a la presencia ininterrumpida del MXGP en el país desde hace una década destacó: “Vamos a generar un alto impacto en la ciudad. Volvemos al paraíso”.

En la presentación que se realizó este viernes en la sede de la Federación de Empresas en el Pitba de Bariloche, participó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el intendente de Bariloche, Walter Cortés; el presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina, Leonardo Marcasciano; y el director Ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), Diego Piquín; quienes pusieron énfasis en el movimiento turístico y económico que el evento generará en la cordillera.

Punto de partida con el desafío en conservar la sede

Weretilneck destacó que “el Mundial de Motocross tiene una sola fecha en América Latina y es en San Carlos de Bariloche. Este es el valor e importancia que todos tenemos que asumir a partir de esta confianza que nos ha dado la organización y el desafío que todos tenemos que asumir”.

Destacó la oportuniadd para Bariloche y Río Negro para hacerse conocer en el mundo y “jerarquizarnos como destino”.

Weretilneck dijo además que el desafío es realizar un evento de excelencia porque “aspiramos a que quede para siempre en Bariloche”.