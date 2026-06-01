Beccacece presentó la lista de convocados de Ecuador para el Mundial 2026 con tres figuras del fútbol argentino

Luego de completar las mejores Eliminatorias Sudamericanas de su historia, con un segundo puesto y 29 puntos, la Selección de Ecuador ya confirmó la lista de 26 futbolistas que buscarán hacer historia en el Mundial 2026.

Sebastián Beccacece presentó este lunes la nómina definitiva y entre los convocados aparecen tres futbolistas que se desempeñan al fútbol argentino: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, de Huracán, y Kendry Páez, de River. En el caso de Galíndez, nacido en Rosario, obtuvo la ciudadanía ecuatoriana en 2019 y desde entonces se consolidó como una de las piezas habituales de la Tri.

La lista también cuenta con varias figuras que llegan desde las principales ligas del mundo. Entre ellas sobresalen William Pacho, reciente campeón de la Champions League con París Saint-Germain, y Piero Hincapié, defensor del Arsenal subcampeón. Junto a Moisés Caicedo, referente del Chelsea, integran la columna vertebral del equipo. Otro de los nombres destacados es Enner Valencia, histórico goleador y capitán de Ecuador a sus 36 años.

La Tri integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Su estreno en la Copa del Mundo será el 14 de junio frente al conjunto africano.

Los números de Beccacece al frente del seleccionado ecuatoriano respaldan el entusiasmo. Desde su llegada solo perdió un partido: el debut ante Brasil. A partir de entonces acumula una racha de 18 encuentros sin derrotas, con siete victorias y 11 empates. Entre esos resultados se destaca el triunfo sobre la Selección Argentina en la última fecha de las Eliminatorias.

Ahora, el entrenador argentino tendrá el desafío de lograr la mejor actuación mundialista de Ecuador. Para conseguirlo deberá superar lo realizado en Alemania 2006, cuando la Tri alcanzó por primera vez los octavos de final antes de caer frente a Inglaterra.

En Qatar 2022, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, el seleccionado llegaba con grandes expectativas tras una sólida clasificación, pero no logró avanzar más allá de la fase de grupos. Con una generación que mezcla futbolistas consolidados en Europa, referentes históricos y jóvenes de gran proyección, Ecuador buscará dar el salto definitivo y convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026.

La lista de Ecuador para el Mundial 2026

Arqueros

Hernán Galíndez (Huracán)

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Moisés Ramírez (AE Kifisia)

Defensores

Willian Pacho (PSG)

Piero Hincapié (Arsenal)

Joel Ordóñez (Brujas)

Félix Torres (Inter de Brasil)

Pervis Estupiñán (AC Milan)

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

Jackson Porozo (Tijuana)

Mediocampistas

Moisés Caicedo (Chelsea)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Denill Castillo (Midtjylland)

Alan Franco (Atlético Mineiro)

Pedro Vite (Universidad Nacional)

Kendry Páez (River)

Yaimar Medina (KRC Genk)

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