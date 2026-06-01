«Quiero abrazarlos y volver a reírnos juntos»: el pedido de una joven del Alto Valle que llegó a la Justicia

La joven impulsa un proceso judicial para recuperar el contacto con los niños con quienes compartió gran parte de su infancia.

“Los extraño mucho. Me gustaría llevarlos a una plaza, correr, abrazarlos y volver a reírnos juntos”. Con esas palabras, una adolescente de 17 años expresó ante la Defensa Pública su deseo de recuperar el vínculo con sus tres hermanos menores, de 12, 6 y 4 años, con quienes dejó de convivir hace tiempo y a quienes asegura no haber dejado nunca de extrañar.

La joven vive actualmente con una familia solidaria que la recibió en el marco de una medida excepcional de protección de derechos. Desde allí, y acompañada por una defensora de Familia, inició una demanda judicial para restablecer el contacto con los niños, luego de que distintos intentos de acercamiento no prosperaran.

Según relató, durante años compartieron la crianza y construyeron una relación muy estrecha. “Yo soy su hermana mayor. Cuando estábamos los cuatro juntos jugábamos, nos divertíamos y pasábamos momentos muy felices”, recordó.

El reclamo por los encuentros que no se concretaron

La presentación judicial fue dirigida contra el padre que tienen en común los cuatro hermanos y contra la madre de los tres niños más pequeños.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, la adolescente dependía de la voluntad de su progenitor y de la actual pareja de este para poder ver a sus hermanos. Sin embargo, sostiene que los pedidos fueron rechazados de manera reiterada.

La situación también fue abordada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Según surge de los informes incorporados al expediente, la joven planteó inicialmente su preocupación ante ese organismo, que intentó generar instancias de diálogo con los adultos responsables de los niños.

“Se realizó una entrevista domiciliaria con el padre de la adolescente y la señora, planteándoles la posibilidad de garantizar la comunicación entre los cuatro hermanos”, señala la documentación incorporada al proceso.

No obstante, siempre según el informe, los adultos manifestaron que no estaban de acuerdo con esos encuentros y que no permitirían el contacto, pese a que se les explicó que debían garantizar el derecho de los hermanos a mantener la relación familiar.

Una medida de protección y un nuevo proyecto de vida

La adolescente se encuentra actualmente integrada a un entorno familiar alternativo. Según se informó, ella y la referente afectiva con quien vive se eligieron mutuamente y expresaron ante la Defensora de Menores y la jueza interviniente su voluntad de convivir.

Esa situación fue supervisada judicialmente y se mantiene vigente mientras la joven continúa desarrollando su proyecto de vida.

Paralelamente, avanza el proceso vinculado al régimen de comunicación solicitado para reencontrarse con sus hermanos.

Como parte de la demanda, la Defensa Pública aportó documentación y pidió la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Unidad Procesal de Familia, con el objetivo de que evalúe la situación y formule propuestas respecto de la modalidad de contacto más adecuada.

El derecho a la comunicación entre hermanos

La solicitud se apoya en lo previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación. En particular, el artículo 555 establece que quienes tienen a su cargo el cuidado de niños, niñas y adolescentes deben permitir la comunicación con ascendientes, descendientes y hermanos, ya sean bilaterales o unilaterales.

La norma también contempla que, ante una oposición fundada en posibles perjuicios para la salud física o mental de las personas involucradas, será un juez quien deberá resolver la situación y determinar el régimen de comunicación más conveniente.

Mientras el expediente continúa en trámite, la adolescente espera una resolución que le permita recuperar parte de los vínculos que marcaron su infancia.

Su deseo, según expresó ante la Justicia, es sencillo: volver a compartir tiempo con sus hermanos, acompañarlos en su crecimiento y reconstruir momentos que hoy extraña profundamente.