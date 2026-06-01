A cuánto cotiza hoy el peso chileno y el dólar al inicio de junio 2026: los detalles para viajar desde la Patagonia

Al iniciar junio, los viajes y escapadas de compras hacia Chile entran en una nueva etapa de planificación para los residentes de Neuquén y Río Negro. Este lunes 1 de junio, la realidad del mercado cambiario exige afilar el lápiz antes de encarar los pasos fronterizos de la región, donde las variaciones en las cotizaciones locales vuelven a poner en debate qué alternativa es más eficiente para el bolsillo: el uso de efectivo o los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos.

En esta guía, repasamos las tasas de conversión vigentes y te damos las recomendaciones clave para que tu presupuesto rinda al máximo del otro lado de la cordillera.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este lunes 1 de junio 2026?

lunes 1 de junio 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,58 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $158.394 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 1 de junio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 1 de junio 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial al 1 de junio 2026:

$1.395 para la compra

$1.445 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 29 de mayo 2026:

$1.380 para la compra .

. $1.450 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 1 de junio de 2026?

Al inicio de junio 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este lunes 1 de junio de 2026, según el último reporte: