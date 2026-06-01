A cuánto cotiza hoy el peso chileno y el dólar al inicio de junio 2026: los detalles para viajar desde la Patagonia
¿A cuánto cotiza el peso chileno hoy, lunes 1 de junio de 2026? Conocé la cotización de la moneda tras la apertura de los mercados y su brecha cambiaria. También te detallamos el valor del dólar oficial en el Banco Nación y el precio del dólar blue en las zonas de frontera. Revisá la guía práctica sobre el uso de efectivo y tarjetas de débito o crédito para optimizar tu presupuesto si viajás a Chile.
Al iniciar junio, los viajes y escapadas de compras hacia Chile entran en una nueva etapa de planificación para los residentes de Neuquén y Río Negro. Este lunes 1 de junio, la realidad del mercado cambiario exige afilar el lápiz antes de encarar los pasos fronterizos de la región, donde las variaciones en las cotizaciones locales vuelven a poner en debate qué alternativa es más eficiente para el bolsillo: el uso de efectivo o los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos.
En esta guía, repasamos las tasas de conversión vigentes y te damos las recomendaciones clave para que tu presupuesto rinda al máximo del otro lado de la cordillera.
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este lunes 1 de junio 2026?
lunes 1 de junio 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1,58 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $158.394 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 1 de junio de 2026?
Si planificás viajar a Chile este 1 de junio 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial al 1 de junio 2026:
- $1.395 para la compra
- $1.445 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 29 de mayo 2026:
- $1.380 para la compra.
- $1.450 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 1 de junio de 2026?
Al inicio de junio 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.
Así se encuentran este lunes 1 de junio de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
01/06/2026
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada y húmeda. Posible formación de hielo en sectores.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Permitido exclusivamente para vehículos menores y colectivos/buses.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución. Calzada deapejada. Viento Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado únicamente para vehículos menores.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos particulares y colectivos.
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