Cuánto vale ahora ingresar a los parques nacionales de la Patagonia?: las tarifas actualizadas este junio 2026

La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó por Resolución 132/2026 el nuevo tarifario que actualiza los derechos de acceso a las áreas protegidas nacional a partir del próximo 1º de junio 2026. Estos serán los precios en la Patagonia.

Desde Presidencia dijeron que desde marzo de 2024 no se modificaban los valores. Sostuvieron que es una campaña «para promover la visitación a las áreas protegidas con la realización de eventos especiales y el fortalecimiento de corredores regionales de turismo de naturaleza».

Uno por uno los precios de los Parques Nacionales de la Patagonia en 2026

Según el decreto, el cobro de entradas se aplica únicamente a los Parques Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanin, Lago Puelo, El Palmar, Talampaya y establece distintos valores en función de las categorías General, Nacional, Residentes Provinciales y Estudiantes, así como aquellos exentos de pago.

Así quedaron los precios para los Parques Nacionales Arrayanes, Nahuel Huapi, Lanín, Los Alerces y Lago Puelo (con descuento para estudiantes):

Entrada general: 35 mil pesos

Para residentes del país: 15 mil pesos.

Para residentes de la provincia del Parque Nacional: 8 mil pesos

En tanto, en el resto de los PN de la Patagonia los valores son:

Los Glaciares: 50 mil pesos (entrada general), 25 mil pesos (nacional , 8 mil pesos (residentes de la provincia), 15 mil pesos (estudiantes).

Tierra del Fuego: 48 mil pesos (entrada general) , 18 mil pesos (nacional) , 8 mil pesos (residentes de la provincia), 12 mil pesos (estudiantes).

La normativa también proyecta la futura incorporación progresiva de los Parques Nacionales Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, Iberá, Los Cardones, Calilegua, Mburucuyá, Chaco, Monte León y Perito Moreno al sistema de cobro de acceso, el que entrará en vigencia una vez que se realicen los relevamientos de potenciales servicios, las inversiones privadas necesarias para su implementación y la infraestructura de control de accesos correspondiente en cada área protegida.

Este tipo de actualizaciones tarifarias se implementan anualmente en temporada baja para generar un escenario de previsibilidad en el sector turístico, favoreciendo la planificación de las reservas y ventas grupales de la temporada primavera-verano, cuando se registran los mayores volúmenes de turismo.

A continuación, el tarifario completo: