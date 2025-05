Buenos Aires recibe a los mejores jugadores del circuito de pádel

El Buenos Aires Padel P1, el torneo de pádel más importante de Sudamérica, organizado por la Asociación de Pádel Argentino (APA), ya puso primera y se plantó como el foco internacional del ecosistema de las palas.

Con el final de la qualy, que se disputó entre domingo y lunes en el Pabellón América del Parque Roca, quedaron definidos los cuadros masculino y femenino del Buenos Aires Premier Padel P1.

Luego de dos ediciones en Mendoza (2022 y 2023) y la última en Mar del Plata (2024), el circuito mundial desembarcó finalmente este año en Argentina que desde este martes tendrá acción en todos sus escenarios: las canchas 2, 3 y 4 del Pabellón América y la número 1 en la estelar Mary Terán de Weis.

En estas primeras dos jornadas de partidos para los jugadores/as de qualy, varios expresaron sus primeras impresiones de la vuelta a la Argentina del circuito y el desembarco en el Parque Roca de Buenos Aires.

Premier Padel lands in Buenos Aires! Let the show begin 🇦🇷



📆 27 May – 1 June

🏟️ Estadio Parque Roca, Buenos Aires

📲 https://t.co/z0fdVpJkES#PremierPadel #BuenosAiresPremierPadelP1 pic.twitter.com/mj9Mz9DzwE — Premier Padel (@premierpadel) May 26, 2025

En el inicio de la semana Aranzazu Osoro Ulrich, Martina Calvo, Franco Stupaczuk y Daniel Sanyo realizaron una postal en el mítico Obelisco en una acción de promoción de este histórico torneo.

El número uno del mundo Agustín Tapia expresó en APA Pádel Stream: “Es increíble estar acá, nunca me hubiese imaginado el cariño que me hace sentir la gente, un mensaje, un comentario, que se acerquen y se vuelvan locos por una foto, te traten como un ídolo, eso te llena de orgullo y también es parte del crecimiento del pádel. Imposible tirar un globo y que todo el techo. Me imagino el estadio lleno y va a ser una locura. Recorrí toda la nave, muy contento, muy bueno todo, disfrutándolo”.

“Tengo muchísimas ganas de que llegue el torneo, lamentablemente hay solo una fecha, ojalá con el pasar de los años podamos sumar alguna más. El público es muy protagonista y no es solamente con los argentinos”, expresó Stupa.

Por su parte el puntano Sanyo Gutiérrez sentenció en la transmisión de APA Pádel Stream: “Volver a jugar en el país siempre es especial, este año tener la oportunidad de que el torneo se juegue en un estadio increíble es algo único”.

“Estoy muy contento de jugar en buenos aires, aunque no sea argentino estoy muy contento de jugar aquí ya que el público vive el deporte de forma distinta y el ambiente siempre es increíble. Las instalaciones están perfectas, tenemos la suerte de tener 3 pistas de entrenamiento aparte de las 3 de juego en la nave”, sostuvo Juan Jerónimo Momo González.

En la rama femenina la estelar Delfina Brea dijo: “Ya el torneo de Mar del Plata (el año pasado) fue una locura y fue súper súper especial. Pero este, que va a poder venir más gente de la mía, va a ser espectacular. Es el torneo más esperado del año por mí y por muchos de mis compañeros”.

En tanto, la entrerriana la Vikinga Aranzazu Osoro enfatizó: “Un argentino en Argentina es un superhéroe” y la villangelense Maria Laura Ferreyra añadió: “Estoy muy contenta de jugar acá en Argentina, la pista central es increíble”.

Por último Virginia Riera, nacida en Resistencia, manifestó: “Argentina es de los países que más emocionan a todos, especialmente a los argentinos, la gente lo hace único y estoy feliz de volver. La pista central es increíble, las instalaciones están muy buenas y el lugar está muy bien armado, estamos deseando que las gradas se llenen”.