Canapino superó a Rossi en una definición emocionante y se quedó con el triunfo en el TC

Canapino dio otro paso más hacia el título en el TC. (Foto: ACTC)

En un tremendo final, Agustín Canapino superó a Matías Rossi y se quedó con un triunfo clave en la pelea por el título del Turismo Carretera en San Nicolás.

La lluvia y la pista mojada fueron protagonistas de la carrera. Rossi largó desde el mejor lugar de la grilla y mantuvo el liderazgo durante la mayor parte de la prueba, incluso luego de los dos relanzamientos.

Sin embargo, Canapino fue por todo en el cierre y a falta de una vuelta y media logró el sobrepaso en un tremendo duelo. Rossi defendió hasta donde pudo pero no logró aguantar el ritmo.

Por la definición del #TCenSanNicolas entre Agustín Canapino y Matías Rossi pic.twitter.com/Rv15XrX7c6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 5, 2025

«No quería desperdiciar la oportunidad de ganar en esta carrera. Nos medimos contra un piloto del calibre de Matías, que es de lo más grandes de la categoría«, destacó Canapino que busca su quinto título en el TC.

El piloto de Arrecifes ganó cuatro de las últimas cinco carreras (tres al hilo) y es el gran candidato al título. Luego de la segunda fecha de la Copa de Oro, lidera con 108 puntos por encima de Julián Santero (82,5) y Santiago Mangoni (74).

El rionegrino, Manu Urcera, tuvo una buena carrera y quedó 9°. Los neuquinos llegaron más atrás: Lautaro De la Iglesia quedó 31° y Juan Cruz Benvenuti, 32°. La próxima será el 4 de noviembre en Paraná.