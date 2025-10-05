La decepción de Colapinto luego del GP de Singapur: «Le pongo garra pero no sale nada»

Colapinto no quedó a gusto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. (Foto: AP)

Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y no quedó conforme con el rendimiento de su Alpine.

El argentino tuvo un gran largada donde superó a tres rivales pero no pudo sostener el ritmo en el tramo final y finalizó en el mismo puesto en el que había empezado.

«Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable. No entiendo por qué somos tan lentos«, expresó con preocupación Colapinto luego de la carrera.

“No entiendo bien por qué vamos tan lento” analizó Colapinto tras terminar P16 en Singapur.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aZRYeHUIUa — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

El año pasado también había tenido una muy buena largada en Singapur pero el Williams era mucho más competitivo y así lo señaló el argentino.

«El año pasado me mostraba más. Podía hacer buenas largadas y mantenerme. Hoy, muy lento, muy despacio, lejos de los demás. Es frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada», lamentó.

La estrategia de Alpine fue realizar una parada rápida para cambiar las gomas blandas por medias con la esperanza de pasar nuevamente por boxes si había un safety car. Eso no pasó y Colapinto completó 46 vueltas con esos neumáticos.

"EL AÑO PASADO ME MOSTRABA MÁS Y PODÍA HACER BUENAS LARGADAS COMO LAS DE HOY PERO DESPUÉS PODÍA MANTENER"



✍️ Franco Colapinto



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lZBnuGwhi1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

«Después de 15 vueltas ya no daban más. Era inmanejable el auto, iba muy despacio y con mucha degradación«, explicó sobre las gomas medias.

Colapinto volverá a correr en dos semanas, el domingo 16 de octubre, en Estados Unidos en la ciudad de Austin donde el año pasado sumó un punto al quedar 10°.