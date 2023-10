Canelo Álvarez no dejó dudas ante Jermell Charlo y retuvo sus cuatro títulos mundiales

El secreto a voces decía que el mejor momento de Saúl Canelo Álvarez había quedado atrás. Pero el mexicano se encargó de acallar esos cuestionamientos, dominó sin problemas a Jermell Charlo y ganó con claridad en las tarjetas, para seguir como el campeón unificado de los supermedianos.

“Nadie puede vencer a este Canelo», advirtió Álvarez, quien retuvo sus cetros. Las tarjetas marcaron 119-108, 118-109 y 118-109, pero otras estadísticas también fueron contundentes: Álvarez asestó 42 ponches contra 11 de su contrincante.

Charlo, monarca unificado de los superwelter, subió dos categorías para enfrentar al Canelo. “Simplemente sentí que no era yo el que estaba ahí. No pongo pretextos. Así se dio la pelea”, admitió el boxeador que el año pasado venció al argentino Braian Castaño.

Pese a que fue el estadounidense quien ascendió dos divisiones, es 10 centímetros más alto que Álvarez, que mide 1,72 metros. Charlo (35-2-1) tiene además ventaja en el alcance de brazos (6 centímetros). Nada de eso importó.

Canelo Álvarez, más campeón que nunca

Recientemente, habían surgido comentarios según los cuales Álvarez (60-2-2) comenzaba su decadencia. Quedó claro que la opinión del Canelo es distinta. Lució como en sus mejores combates y retuvo las coronas OMB (Organización Mundial), AMB (Asociación Mundial), CMB (Consejo Mundial) y FIB (Federación Internacional).

Antes de este compromiso, había perdido por decisión unánime ante Dmitry Bivol en mayo de 2022, ganó por la misma vía hace un año ante un Gennady Golovkin lejos de su plenitud, y en mayo había doblegado por fallo unánime a john Ryder.

En el T-Mobile Arena de Las Vegas, el peleador de Guadalajara demostró que es más campeón que nunca. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, declaró que David Benavídez será el retador obligatorio por el cinturón de los supermedianos.

Pero Álvarez no se ha comprometido a enfrentar a Benavídez, de 26 años y quien tiene un registro de 27-0 con 23 nocauts. Si el Canelo se niega a pelear, el CMB podría declarar vacante su campeonato. Sin embargo, Canelo no se metió en el tema: “Cinco de Mayo, contra quien sea, no me importa”, respondió.

Canelo dedicó buena parte de su campamento a prepararse para enfrentar el reto que le plantearían las ventajas corporales de Charlo. Y demostró que estaba listo. En cada asalto logró castigar y evitar el castigo.

“Sabíamos que él es un gran peleador”, dijo Álvarez. “Sabe cómo moverse en el ring. Trabajamos en atacar el cuerpo por tres meses. Tres meses en las montañas, sin mi familia y sin nada”. El sábado se quedó con todo.