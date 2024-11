Carlos Alcaraz confesó que no está bien mentalmente y que extraña estar en su casa

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que no se encuentra pasando un buen momento desde lo psicológico y afirmó que extraña su casa.

Sin lugar a dudas, la irrupción del oriundo de Murcia en el tenis fue una grata novedad para el mundo de la raqueta ya que, con tan solo 21 años de edad, el español conquistó tres de los cuatro Grands Slams posibles, fue medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de París en agosto y, actualmente, está en el top 3 del Ranking ATP.

A pesar de esta magnífica carrera que está construyendo, Alcaraz se sinceró y afirmó que no la está pasando bien: “He dado pasos hacia atrás. Mentalmente no estoy bien, como que no estoy fuerte. Uno de los problemas que tengo es que no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo y eso para mí es un problema”.

«Para mí es un objetivo venir aquí lo más fresco mentalmente que pueda. No es fácil, al menos para mí, viajar mucho en esta parte del año. Echo de menos mi casa. Quiero pasar tiempo con mis seres queridos» agregó el murciano tras la eliminación en el ATP Finals de Turín.

En vistas a lo que será el fin de año profesional, Alcaraz afirmó que su enfoque está en la fase final de la Copa Davis con España: “Este año he jugado grandes torneos y torneos muy malos. Mi objetivo al final es estar siempre ahí. Cada torneo que voy a jugar, al menos llegar a la semifinal, a la final, darme la oportunidad de ganar el torneo. Así que tengo que trabajar”.