Delfina Wagner desató su furia contra su ex, Alfa de Gran Hermano: «viejo cornudo y gagá»

La influencer de 21 años Delfina Wagner desató su furia contra el participante de Gran Hermano, Walter «Alfa» Santiago. La joven tuvo un relación que duró unos pocos meses con el exjugador del reality de Telefe, en 2023. Se ve que el vinculo no terminó de la mejor manera, ya que este jueves por la noche Delfina contó detalles sobre la vida privada del «hermanito» y lo dejó muy mal parado. Los detalles.

«Me pedía que me lleve el jabón que iba a usar»: Delfina Wagner

“@alfa_walter_gh te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podés hostigarme de la nada y bardear a mi familia”, tuiteó la creadora de contenido Delfina Wagner este jueves por la noche, cuando hizo un largo descargo contra su expareja.

La influencer no tuvo pelos en la lengua y reveló detalles de la vida sexual del exjugador de Gran Hermano. “No eras tan guapo en la cama cuando ni se te paraba la pij* y después te quejás de que te gorrié y te cambié por un morocho cumbiero que sí se le para. Soltá viejo cornudo y déjame ser feliz que a vos no te debo nada”, escribió sin tapujos.

Además, Wagner aseguró que el estilo de vida lujoso de Santiago es una fachada: “Vivís en un dos ambientes prestado y te haces el millo para que tus amiguitos chetos te den un lugar en la mesa porque hasta tu propia familia te hace a un lado por forro y por gagá”.

“Encima todo el mundo piensa que yo estaba con él por plata porque flashan que tiene guita porque maneja un Mercedes cuando el tipo me pedía que me lleve hasta el jabón que iba a usar en su casa. Por poco me pedía para las expensas del dos ambientes prestado/alquilado en el que todavía vive”, contó Delfina.

Luego, aclaró el tema de las infidelidades: “y si digo que lo hice corneta es porque el tipo se cansó de gorrearme con cada put* que quiso«. «Ella misma vino a contármelo y él me lo reconoció», continuó y agregó: «a esta mina le decía que estaba conmigo por un acuerdo mediático y a mí, que ella era su manager. Mirá si no te voy a gorrear después de eso».

La influencer también aseguró que Alfa la acosa a ella y a su familia y se mostró completamente furiosa al respecto. «Hace dos años que nos separamos, dejá de molestarme por teléfono y superá de una vez el hecho de que te hice corneta. Esta vez no te la vas a llevar de arriba, déjame a mí, a mi familia y a mi trabajo en paz«, escribió.