Elba Marcovecchio llevará a Wanda Nara a la Justicia: «Amenaza con un tono cuasi mafioso»

La abogada defensora de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, fue lapidaria con Wanda Nara y rememoró el momento en que la conductora advirtió con revelar un secreto privado. En una entrevista con Intrusos, la abogada confirmó que llevará a la conductora de Telefe a la Justicia.

Elba Marcovecchio irá a la Justicia por Wanda Nara

Elba Marcovecchio confirmó en Intrusos que irá a la Justicia por los dichos de Wanda Nara: “Es obvio que no puede tener absolutamente nada. Me parece que no está bien que meta a las chicas en este entuerto. Esto es una cuestión espantosa que ella dijo sobre mí, ya cerré la mediación y accionaré”.

“Ese mensaje habla más de ella que de mí. En la introducción dijo ‘Voy a hablar de una abogada’, como si le pusiera misterio”, apuntó la letrada, al tiempo que se dirigió a la mediática: “Hacete cargo, vas a hablar de mí”.

A continuación, se volvió a referir a las palabras de la conductora y la citó: “Cuyo exmarido”. Por tanto, la letrada corrigió: “‘¡Exmarido!’ Jorge no es mi exmarido y es horrible que diga eso. No saben lo feo que es poner en un acta notarial, o donde tenga que poner el estado civil, ‘viuda’”.

“Todas las mujeres que tienen este estado civil, me lo van a entender. Te recuerda palmario, categórico, una pérdida, la pérdida de la persona que amabas y a quien elegiste para estar el resto de tu vida”, continuó Marcovecchio.

En la misma línea, “Elbita” apuntó: “Semejante agresión personal, no tenía ningún tipo de coherencia o proporción”, remarcó, definió a Nara como “absolutamente mentirosa, injuriante, calumniante” y explicó: “Porque me imputa un delito, en realidad, me dice ‘chorra’”.

“No solamente miente e insulta, sino que, además, amenaza con un tono cuasi mafioso. Soy la abogada de su exmarido y ella está tratando de que yo deje la defensa de su exmarido. Así como apartó a distintas mujeres del lado de su ex y lo pretende hacer con Eugenia -La China- Suárez”.

“Me encantaría saber, si yo fuera Roberto Marcovecchio, si ella haría lo mismo. No le he visto ningún ataque tan feroz contra un hombre. A los ex no los ataca tanto como a Eugenia”, concluyó al respecto.

Con información de NA