Terminó la secundaria en Neuquén a los 61 años gracias al plan FinEs: «Estoy orgullosa de mí misma»

Eran las seis de la tarde cuando Liliana se sentó en la computadora para dar su exposición virtual sobre Física, la última materia que le quedaba de la secundaria. Había estudiado con profesora particular y los nervios estaban más latente que nunca. Colgó unas láminas en la pared para que sus compañeros puedan seguirla y comenzó a dar la presentación. Luego de 10 minutos la profesora le hizo unas preguntas que respondió sin titubear. «Aprobaste», le dijo. Desde el otro lado la aplaudieron y la felicitaron. A sus 61 años, Liliana estaba cumpliendo una deuda pendiente gracias al plan FineEs: terminar la secundaria. Ese día, con lágrimas en los ojos, expresó «estoy orgullosa de mí misma».

Liliana Córdoba nació en Comodoro Rivadavia, pero es «neuquina por adopción«. A sus 17 años en Chubut, una enfermedad le impidió terminar la escuela, le quedaron algunas materias pendientes para tener su título secundario.

La vida la trajo al valle, donde formó su familia, tuvo tres hijos y hasta el día de hoy se desempeña como administrativa. Todos sus hijos tienen estudios superiores, es que, durante años, ella les repitió lo mimo: el estudio abre puertas. Fue ella quien les sostuvo la mochila y los ayudó con las tareas. De grande, los incentivó a terminar sus carreras. Sin embargo, algo la inquietaba: no tenía su propio título secundario.

«¿Cómo la mamá que los incentivó tanto no iba a tener su título en la mano? No me quería ir de este mundo sin eso. Lo necesitaba para mí”, expresó.

En 2023, se inscribió en el plan FinEs, un programa nacional que permite terminar los estudios secundarios a personas adultas. Se anotó y enseguida la contactaron para comenzar la cursada.

La guía desde el primer día fue Evangelina, una trabajadora del Consejo Provincial de Educación. “Fue un hada madrina. Ella me iba guiando y cuando yo tenía algún inconveniente con el tema de la plataforma o algo, enseguida trataba de solucionarlo”.

Todos los días Liliana se conectaba para una clase. Esperaba con ansias y alegría ese momento porque, como ella dice, «las profesoras eran muy responsables y dedicadas«. Le gustaba porque no eran clases grabadas, eran todas en vivo y no solo aprendía, sino que intercambiaba anécdotas y conocimientos con sus compañeros.

«Me acuerdo de un compañero que trabajaba en una estación de servicio. Durante la clase trabajaba así que, avisaba que iba a atender a un cliente y volvía», relató. También destacó la labor de sus profesoras, que daban clases hasta con sus hijos en brazos. «Su dedicación era impresionante», recordó.

Durante ese año cursó Geografía de quinto, Física y Química de quinto, y Matemáticas. También hizo trabajos prácticos y tareas. «Era como si estuviera en la escuela», dijo. «Nosotros hacíamos los prácticos y los mandábamos. Al otro día la profe nos decía cómo nos fue. Algunos aprobaban y otros no… porque es como en la secundaria, tenés que ponerte a estudiar y ser responsable», aseguró.

Durante toda la cursada, Liliana también siguió con su rutina, con su trabajo de administrativa. Sin embargo, eso no la detuvo. “Mis hijos me veían hacer los prácticos, me veían cómo escribía, cómo investigaba, cómo me llevaba libros a casa, hacía los prácticos de la manera que podía«, contó. Luego, le preguntaban: ¿Cómo te fue ma?

El día que rindió la última materia, lo vivió como una fiesta. «Ese día me sentí como una egresada más», manifestó. Se trataba de Física, una materia que preparó con profesora particular. «Puse láminas de fondo para explicar y todos veían mi exposición. Después, con el respeto que me escucharon a mi, yo escuchaba al resto«, contó.

Liliana había elegido una unidad específica para dar en el examen oral, pero después la profesora le hizo preguntas de todo el programa. «También veían la responsabilidad en el cumplimiento y en la entrega de los prácticos”, destacó.

Cuando escuchó “Aprobaste” sus ojos se llenaron de lágrimas. Para Liliana era más que una deuda pendiente. Quería demostrarle a sus hijos que ella también era capaz de terminar sus estudios. «A mi edad es muy importante, es un logro personal», expresó.

El título lo recibió por mail y con una sonrisa lo presentó en su trabajo y le contó a todos sus conocidos. Hoy cada vez que habla de su título se emociona y dice «estoy orgullosa de mí misma».

Lo más significativo para Liliana es dar a conocer que se pueden terminar los estudios secundarios. «Quiero incentivar a todos a que terminen la escuela. Que no tengan miedo. Las profes son muy dedicadas y te dan segundas oportunidades. Espero que todas las personas sigan mi ejemplo«.

Acerca del Plan FinEs

El Plan FinEs 2025 (Plan de Finalización de estudios primarios y secundarios) es un programa nacional que permite a las personas mayores de 18 años rendir las materias que adeuden del secundario, con extensión también para interesados en Neuquén.

Es que autoridades del Ministerio de Educación anunciaron que se abrió un nuevo plazo de inscripciones del Plan FinEs 2025 para la Provincia del Neuquén. Enterate acá todos los detalles para anotarte y finalizar esta etapa de estudios.

Esta propuesta del Plan FinEs está destinada para personas mayores de 18 años que hayan finalizado el último año de la secundaria hasta el año 2023, inclusive, y que aún adeuden materias para recibir su título de nivel medio.

Esta versión del Plan FinEs, impulsado por las autoridades del Ministerio de Educación de Neuquén, tiene como objetivo brindar acompañamiento pedagógico a través de la virtualidad. Las tutorías se llevarán a cabo en la plataforma electrónica Lazos.

Otra aclaración pertinente, hecha por autoridades del Ministerio de Educación de Neuquén, es que en este Plan FinEs 2025 no están incluidas las materias especiales (Plástica, Educación Física, etc.), ni asignaturas correspondientes a talleres de las escuelas técnicas.

Las autoridades del Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación de Neuquén informaron que la inscripción al Plan FinEs será virtual (al igual que la cursada), hasta el 16 de mayo 2025.

Si deseas anotarte al Plan FinEs, entrá a https://forms.gle/yp5jWhAw2Ao3nKyW6. Toda la documentación debe ser digitalizada, legible y actualizada. Se debe presentar:

Foto del DNI (frente y dorso).

Certificado actualizado emitido por la institución educativa de egreso, con fecha de emisión de 2025.

Este último documento debe ser original, contener firma y sello institucional (debe detallar nombre completo y número de DNI del estudiante, año de finalización de la cursada, y el listado completo de materias adeudadas, indicando denominación y año correspondiente de cada una).

Para más información contactarse a los teléfonos (0299) 4494293 o 4494288.

