Centenario hace historia: llega el Máster de Picadas más convocante del país

El team Mirabelli llegá como uno de los favoritos al autódromo de la Colonia. (Gentileza)

Durante el próximo fin de semana, el autódromo de Centenario será sede de un evento único e inolvidable: el Máster de Picadas-XI Edición, una competencia que promete convertirse en la más convocante de la historia argentina, reuniendo a los autos y pilotos más rápidos del país.

La lista de protagonistas confirmados sigue creciendo y garantiza un espectáculo sin igual. Estarán presentes figuras de primer nivel como El Pájaro Lucas y Martín Saluppo, del Team Mirabelli; Javier Di Maio con la reconocida Reyna de las Picadas; Nicolás Viturro, uno de los pilotos más veloces del país; además de Marcos Reta, Rubén Córdoba, Marcelo Ale, César Bruno, Germán Puerta, y otros referentes que llegarán desde distintos puntos de la Argentina.

Los mejores del país llegan a Centenario para vivir dos jornadas a pleno. (Gentileza)

A ellos se suma el Team Amores, que en esta edición dirá presente con cuatro autos en pista. También está confirmada la participación de Alejandro Aleixo, quien competirá con el auto ex Guillin, una unidad reconocida dentro del ambiente de las picadas.

La expectativa del público supera todas las previsiones. La venta de entradas anticipadas marcha a gran ritmo, y se encuentra disponible la última tanda para quienes deseen asegurar su lugar. Las entradas pueden adquirirse a través de la aplicación Picadas o en los puntos de venta habilitados:

• Agencia Lotería 141 (Alcorta 317) y Centro Frenos (Chubut 655) en Neuquén.

• Ferromax (Mansilla 266) en Plottier.

• Bestia Motos (Mariano Moreno 151) en Cipolletti.

• RÍO (Tucumán y España) en General Roca.

El coronograma

La actividad comenzará el viernes 12 a partir de las 19, con las pruebas y pasadas clasificatorias de motos y autos, mientras que el sábado 13 se desarrollará la jornada central, también desde las 19, con todas las instancias finales que definirán los mejores tiempos y consagrarán a los ganadores de cada categoría.

Habrá sector gastronómico y stands para fanáticos

Se espera la asistencia de más de tres mil personas, en lo que se perfila como la edición más multitudinaria de la historia del evento. Desde la organización destacan que esta fecha quedará marcada en la historia de la provincia y consolidará a Centenario como uno de los epicentros más importantes del mundo de las picadas en Argentina.