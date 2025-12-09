Así se cocinó la continuidad de Franco Colapinto en Alpine, para la F1 2026

Franco Colapinto atravesó por una temporada compleja en la Fórmula 1 y sufrió con su auto, pero la gran noticia del 2025 llegó cuando se aseguró la butaca para el 2026. Ese era su gran objetivo y ahora tendrán que llegar los resultados. Alpine tendrá motores Mercedes y ahí están puestas todas las esperanzas en la Máxima.

La confirmación de Colapinto en el team francés se dilató en varias oportunidades y fue su manager, María Catarineu, quien contó detalles sobre esos días previos a la confirmación. «Ha tenido sus momentos de dar batalla, ha trabajado como un animal y demostró que está muy preparado. Ha sido un aprendizaje muy bueno para lo que viene en 2026, que será una temporada muy importante para él«, arrancó.

La española dijo que Franco «ha demostrado una gran resiliencia y la capacidad de borrar una sesión y volver a empezar para sentarse con los ingenieros, analizar todo y mirar cómo se puede mejorar. Destaco cómo borra lo negativo y tiene una capacidad muy grande de empezar otra vez para ir a lo siguiente y a lo que se va a enfrentar«.

Ahi se van los motores Renault….La próxima temporada será con Mercedes. (Archivo AP)

«Justo antes de Brasil»

María Catarineu también dio detalles sobre el momento de la confirmación. En tal sentido, dijo que todo se cerró «justo antes de Brasil, en la semana anterior», y que la llave que destrabó todo fue «lo que Franco hizo en pista. Demostró a lo largo del año que se merecía una segunda oportunidad y se la dieron. Yo estaba convencida de que iba a ser así».

Por eso 2026 debe ser diametralmente opuesto, ya que «el equipo ha invertido muchísimo en tener un mejor coche el año que viene. Luego tenés a un piloto muy entusiasmado y con muchísimas ganas de poner todo de su parte para que las cosas vayan bien, con lo cual yo creo que tendremos un buen 2026«.

Teléfono para los otros equipos

Catarineu admitió que Colapinto pueda cambiar de escudería en el futuro al manifestar que «hay una chance de que cualquier equipo lo pueda llamar, pero ahora mismo tiene un contrato con Alpine y es donde estamos. Hoy estamos con Alpine, con lo cual no se va a negociar con otro equipo».

Agregó que el objetivo es ir «carrera a carrera, sesión a sesión, y demostrando resultados. Lo que tenga que llegar va a llegar igualmente. Estamos en el trabajo de cada día, porque si pierdes el foco del ahora es muy difícil mirar para adelante», añadió.

Por último reveló que en el ambiente de la Fórmula 1 a Franco «lo adoran, incluso los otros pilotos. Tiene esa personalidad que todos ven y por eso es un chico que se hace querer».

En la agenda del corredor de 22 años figura un regreso a la Argentina para estar unos días con su familia y a principios de enero viajar a Enstone, la base de Alpine para trabajar con miras a los ensayos privados de Barcelona, del 26 al 30 de enero. El 23 de ese mes participará en la Ciudad Condal de la presentación del nuevo coche, el A526, en el que están centradas todas sus expectativas.