Colapinto largó último, termino 14° y bromeó: “Me gusta mucho ir cerca de las paredes…”

Franco Colapinto cerró con saldo positivo su paso por el Gran Premio de Las Vegas. Luego de un comienzo complicado, con un duro choque contra los paredones del circuito callejero, largó la final desde el último puesto y terminó 14°, en una carrera que estuvo marcada por el nuevo título de Max Verstappen, flamante tetracampeón de la Fórmula 1.

El desempeño del piloto argentino de Williams fue positivo, ya que había largado desde boxes y después de 50 vueltas consiguió avanzar seis puestos. Sobrepasó a cuatro pilotos y las otras dos posiciones las ganó por el abandono del francés Piere Gasly primero, y el de su compañero de equipo, Alexander Albon, después.

Por eso, Colapinto fue el único representante de Williams en gran parte de la carrera nocturna en el circuito callejero de Las Vegas. El argentino, que sufrió un accidente durante la clasificación, logró recuperar su lugar en la grilla gracias al trabajo de los mecánicos que lograron recomponer el monoplaza a tiempo para disputar la carrera.

¿Qué dijo Colapinto después de la carrera

El piloto argentino habló tras la carrera y mostró su especial gratitud a los mecánicos de Williams que lograron arreglar su auto a tiempo: «Lo que trabajan estos pibes, les tenemos que hacer una estatua. Es parte de la Fórmula 1, hay muchos riesgos siempre y hay que seguir así«.

Con respecto al fuerte accidente que sufrió, reveló: “Por suerte estuve bien, pero quedé medio bobito cuando bajé del auto. Estaba como medio drogado, no sabía que pasaba”. Y siguió: “La verdad que (el sábado) fue un día muy complicado. Tenía un buen ritmo, me sentía muy bien y cómodo con el auto, podría haberme metido en Q3 en esa vuelta. Una lástima, otra vez con muchos daños. Fui muy al límite con las paredes y lamentablemente salió mal»,

“Me gusta mucho ir cerca de las paredes, no tanto como ayer…”

Esta fue la primera experiencia para Colapinto en Las Vegas, quien contó qué le pareció el circuito: «Me divierten, no había manejado mucho en circuitos callejeros, pero me gusta mucho ir cerca de las paredes, no tanto como ayer….”. En medio de la broma, el piloto agregó que esta clase de trazados le “genera adrenalina y nosotros amamos eso».

La próxima escala de Colapinto será en pocos días, porque se viene Gran Premio de Qatar, el 1 de diciembre. «Estamos con la cabeza en alto para Qatar y vamos a intentar sumar un par de puntos”. cerró.