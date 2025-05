Colapinto vs. Bortoleto o Argentina vs. Brasil, la rivalidad que espera la Fórmula 1

Gabriel Bortoleto marcó el regreso de un piloto brasileño en la Fórmula 1 por primera vez desde que Felipe Massa abandonó el campeonato a finales de 2017, pero su presencia en la parrilla de salida significó que era también el único representante sudamericano, luego de que Franco Colapinto y Sergio Pérez no continuarán para 2025.

Sin embargo, eso cambió ahora que Alpine decidió reemplazar a Jack Doohan con el piloto argentino a partir del GP de Emilia-Romagna que se disputa este fin de semana en Imola, con lo que Sudamérica tiene ahora dos representantes en lo más alto del automovilismo mundial.

Bortoleto y Colapinto ya compartieron circuitos tanto en la Fórmula 3, en 2023, como en la Fórmula 2, en 2024, pero el brasileño advierte que nunca llegó a haber una rivalidad real con el argentino dado que no tuvieron grandes batallas mano a mano.

«No hay rivalidad entre Franco y yo, nunca la ha habido», aclaró Bortoleto este jueves en Imola. «Competimos en el pasado, pero siendo sincero, nunca luchamos por un campeonato. Es un gran piloto, lo ha demostrado en Fórmula 1 en algunas carreras, y en Fórmula 2 y Fórmula 3, ganando carreras, pero nunca tuvimos esta lucha por un campeonato como, por ejemplo, la que tuve con (Isack) Hadjar el año pasado. A eso le llamo rivalidad», agregó.

Bortoleto y su Sauber, una sociedad que todavía no funciona en la F1.

«Empezar algo nuevo y divertido»

El brasileño, que representa a la escudería Sauber y que todavía no pudo sumar en la temporada, siguió en tema y largó: «Pero sí, mirando hacia adelante, quizás en la Fórmula 1 podamos empezar algo bueno y divertido. Me alegra verlo en la Fórmula 1, otro sudamericano, y obviamente es una pena por Jack, ya sabes, no ha corrido muchas carreras».

Bortoleto fue preguntado también por la situación y sobre cómo afrontaría tener que demostrar que merece estar en la Fórmula 1 en solamente un puñado de carreras. «Para ser honesto, no sería diferente a lo que yo tenía. No es que no diera el máximo. Estoy seguro de que si tienes, digamos, un contrato o lo que sea, y la gente te dice que solo tienes cinco carreras, obviamente la presión se intensifica y es un poco diferente. Puedes cometer más errores porque siempre intentas demostrar tu valía y hacer un mejor trabajo. Pero al final, lo mejor es siempre intentar sacar el máximo provecho de tu coche», dijo.

Bortoleto defendió el trabajo de Doohan

Gabriel Bortoleto defendió el trabajo realizado por Doohan durante las primeras seis carreras de la temporada, ya que consideró que tuvo buenas actuaciones, especialmente en clasificación. «Sabemos que en la Fórmula 1 no es que no puedas tomar un coche como el suyo, por ejemplo, y conseguir la pole; es imposible. Pero creo que lo estaba haciendo bastante bien. Tuvo algunos incidentes, pero lo estaba haciendo bien en la clasificación y en algunas carreras«.

Por último, Bortoleto agradeció vivir una situación diferente dentro del equipo Sauber, que vive un presente difícil mientras se prepara para cambiar a Audi en 2026. «No es mi caso. Tengo suerte, tengo un muy buen equipo detrás de mí que no me pone ese tipo de presión, me dejaron muy claro lo que quieren ver de mí y de nuestro proyecto futuro que ya está sucediendo ahora mismo, pero cuáles son nuestros objetivos a futuro y ellos son muy claros para mí», finalizó.

