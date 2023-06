Con el retorno de Billi Godoy, se viene una gran noche de boxeo en Neuquén: todo el programa

Billi Godoy será el gran protagonista de la velada boxística que se llevará a cabo el viernes 16 de junio en la EPET 8 de Neuquén. A los 36 años, El Niño siente que puede dar batalla en la categoría de los medianos y volverá a subir al cuadrilátero ante su gente. En el combate de semifondo, también profesional, estará Raúl Panguilef, de ascendente carrera, con siete victorias en fila.

El jueves a las 18, los boxeadores subirán a la balanza y darán la conferencia de prensa en 10 Almas Bar, y ahí quedará todo en condiciones para el festival, previsto para el viernes a partir de las 21. Habrá interesantes peleas preliminares entre púgiles amateurs.

Godoy, ex campeón latino, se medirá con el rosarino Cristian Omar Correa, en un combate pactado a 8 asaltos. La última presentación de Billi fue en febrero del año pasado, cuando superó por puntos a Fernando Bataglia, en el Casino Magic. A pesar del parate, nunca dejó de entrenar y llega en perfectas condiciones al cruce del viernes.

El Carnicero Panguilef cruzará guantes con Lucas El Terrible Blanco, de Santa Fe. El crédito del gimnasio UpperCross viene de ganar por nocaut, en Penco (Chile), ante Luis Figueroa, y busca otro triunfo que lo acerque a una posibilidad por el título argentino de los ligeros.

Panguilef lleva siete victorias en fila.

El programa de las preliminares

B&G Producciones y UpperCross son los organizadores de la velada y dieron a conocer el programa de combates entre aficionados. En la división hasta 54 kilos se enfrentarán Román Ferreira vs. Gabriel El Relámpago Merino; en 64, Agustín Ríos (Camioneros) vs. Jeremías Tejerina (Rincón de los Sauces); en 69, Manuel Ñanco (Neuquén) vs. Franco Sepúlveda (Plottier); en 54, Victoria Laval (Centenario) vs. Fernanda Figueroa (Rincón de los Sauces); y en 63, Mathias Domínguez (Centenario) vs. Héctor Sosa (Rincón de los Sauces).

La fiscalización será de la Federación Neuquina de Boxeo.